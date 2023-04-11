YAŞAM
11 Nisan 2023 - 12:15

Ankara'da 65 yaş kartı olan vatandaşlar dikkat! Artık bu saatler arasında kullanılacak: Duyuru yapıldı

Ankara'da, 62-65 yaş arası vatandaşlar için geçerli olan 65 yaş kartı (Ankarakart) ile EGO otobüslerinden hangi saatlerde faydalanabileceğini açıklandı. Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
11 Nisan 2023 - 12:15
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Ankara'da 65 yaş kartı olan vatandaşlar dikkat! Artık bu saatler arasında kullanılacak: Duyuru yapıldı
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Ankara'da son dakika haberlerine göre, Keçiören Belediyesi üç farklı bölgede iftar hizmeti vermeye başladı. İftar alanlarında vatandaşlara iftar yemeği ve çeşitli ikramlar sunulurken, aynı zamanda sosyal etkinlikler ve Kur'an-ı Kerim okumaları da gerçekleştiriliyor. Sincan Belediyesi ise çölyak hastalığı olan vatandaşlara özel destek sağlamaya başladı. Çölyak hastalarına ücretsiz olarak glütensiz gıda desteği sunulacak ve hastalığın neden olduğu zorluklarla mücadelelerine yardımcı olunacak. Pursaklar ilçesinde ise yeni bir spor kompleksi yapımı için çalışmalar başlatıldı. Ertuğrul Çetin Spor Kompleksi adı verilen tesis, farklı spor alanları ve sağlık tesisleriyle donatılarak ilçe sakinlerine hizmet verecek.

65 YAŞ KARTININ GEÇERLİ OLDUĞU SAATLER?

ANKARA

Ankara'da, 62-65 yaş arası vatandaşlar için geçerli olan 65 yaş kartı (Ankarakart) ile EGO otobüslerinden sadece pik saatler dışında ücretsiz faydalanabilirsiniz. Pik saatler, 10:00-16:00 ve 19:00-24:00 arasındaki saatlerdir. Pik saatler dışındaki saatlerde Ankarakart kullanarak toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak mümkün değildir.

65 YAŞ KARTININ GEÇERLİ OLDUĞU YERLER

EGO



Ankara'da, 65 yaş kartı (Ankarakart) genellikle EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray hattı gibi belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında geçerlidir. Ancak, bazı özel toplu taşıma hizmetleri, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler tarafından işletildiğinde Ankarakart'ın geçerlilik durumu değişebilir.

Bu nedenle, Ankarakart'ın geçerli olduğu toplu taşıma araçlarının dışındaki özel hizmetleri kullanmadan önce, geçerlilik durumunu kontrol etmek önemlidir. Genel olarak, Ankarakart, Ankara'daki toplu taşıma hizmetlerinde yaygın olarak kabul edilir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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