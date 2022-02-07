Ankara'da bir otomobil yük treninin altında kaldı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobil, seyir halinde gelen yük treninin altında kaldı.
Edinilen bilgilere göre Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru seyir halinde ilerleyen Şükrü Yılmaz'ın kullandığı 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitte bulunan bariyerlerin çalışmamasında dolayı kontrolsüz olarak karşıya geçmek istedi.
O sırada ray kontrollerini yapan bir yük treni hemzemin geçitte karşıya geçen otomobile hızlıca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi hayatını kaybederken şoför Şükrü Yılmaz'ın ağır yaralandığı anlaşıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralana tren makinisti ile Şükrü Yılmaz'ı ambulanslara alarak hastaneye kaldırırken polis ekiplerinin olay hakkındaki tahkikatını devam ettiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru seyir halinde ilerleyen Şükrü Yılmaz'ın kullandığı 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitte bulunan bariyerlerin çalışmamasında dolayı kontrolsüz olarak karşıya geçmek istedi.
O sırada ray kontrollerini yapan bir yük treni hemzemin geçitte karşıya geçen otomobile hızlıca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi hayatını kaybederken şoför Şükrü Yılmaz'ın ağır yaralandığı anlaşıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralana tren makinisti ile Şükrü Yılmaz'ı ambulanslara alarak hastaneye kaldırırken polis ekiplerinin olay hakkındaki tahkikatını devam ettiği bildirildi.