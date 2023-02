Ankara'da doğalgaz yardımı başlıyor: 500 TL destek için bunu yapmak şart











BAŞKENTTE DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU

ANKARA DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU FORMU

DOĞALGAZ YARDIMINDAN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

BAŞKENT ANKARA’DA BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN DOĞALGAZ YARDIMINDAN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİDİR?

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞALGAZ YARDIMI SORGULANMASI NASIL YAPILMALI?

BAŞKENT ANKARA’DA YAPILAN DOĞALGAZ YARDIMININ ÜCRETİ NEDİR?

PEKİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULMALIDIR?

Başkentte verilen doğalgaz yardımı için başvuranların dikkat etmesi gerekenler.Bütün şehirlerde olduğu gibi Ankara’da da doğalgazın kullanım alanları ısınma, mutfak, sıcak su gibi ihtiyaçlar için çeşitlilik göstermektedir. Yaşama şartlarının giderek artması ve bir yardım almadan geçimini sağlamakta sıkıntı çeken vatandaşlar için yapılan doğalgaz destek yardımı hanelerin biraz da olsa rahatlaması için önemlidir.Nitekim bazı hanelerde yemek yapmak bile maddi olarak zorluk çıkarırken bu yemeği yapmak için kullandığı enerji vatandaşın belini bükmektedir. Öte yandan bu ailelerin pek çoğunun okul çağında çocukları ve bebekleri ile ısınmaları da oldukça önem arz etmektedir.Doğalgaz yardımından yararlanmak isteyen Ankaralı vatandaşların (Başkent Doğalgaz) Başvuru Formunu doldurarak gerekli mercilere müracaat etmesi gerekmektedir. Ayrıca soğuk havalardan korunmak için ısınma yardımı almak isteyen muhtaç ve yoksul hanelerin doğalgaz yardımını alabilmesi için Başkent Karta sahip olması gerekmektedir. Başkent Kart almak için yapılması gerekenler; • T.C. Vatandaşı olmak gerekmektedir. • Hane halkının muhtaçlık durumunun olması veya yoksulluk sınırının altında bir yaşamı olması gerekir. • Başvuru yapılırken gelir durumu, hane halkına ait malvarlığı, hanede kimlerin çalıştığı gibi bir takım soruların cevaplandırılması gerekir. • Aynı zamanda yapılacak araştırmada verilen bilgilerin doğru çıkması gerekir. Doğalgaz yardımı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Başkent Karta yapılan yükleme ile gerçekleştirilmektedir. Belediye tarafından yapılan bu yardımın bedeli her sene tekrar hesaplanmakta ve güncellenmektedir. Başkent Kart sahiplerinin kartlarına her ay düzenli olarak bu yardım parası yatırılmaktadır.Öncelikle Ankara’da yapılan Doğalgaz Yardım Başvurusu almak için maddi olanakları gerekli düzeyde olmayan hanelerin doğalgaz bağlantısının bulunması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak hanelerimize doğalgaz bağlantısı için yapılacak başvuruların ardından abonelik oluşturulmakta daha sonra da hanelerin doğalgaz bağlantısı yapılacaktır. Başkent Ankara’nın şehir olarak sınırları içinde kalan vatandaşlar için doğalgaz destek yardımları, belediyeden alınacak olan Başkent Kart’a yüklenmesi şeklinde olmaktadır. Bu sebeple geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar hanede yer alan doğalgaz abonelikleri için yardım kampanyasına başvuru yapabilmektedir. Belirtmekte fayda var doğalgaz bağlatma ve açtırma başvuruları Ankara’da halihazırda doğalgaz dağıtımı yapan Başkent Doğalgazın belirlediği prosedürler çerçevesinde yapılmaktadır.Ankara Doğalgaz Yardım Başvurusu belediyeye ait farklı ilçelerde bulunan şubeler aracılığıyla yapılabildiği gibi belediyenin resmi internet adresinden de yapılabilmektedir. Yapılacak olan bu doğalgaz yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar ister online olarak internet üzerinden başvuru yapsın isterse direkt olarak belediyenin belirlenmiş olan merkezlerinden yapsın yerine getirilmesi gereken bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Ankara’da doğalgaz ödeme yardımı almak isteyen vatandaşların başvuru için getirmesi gereken belgeler şunlardır; • Nüfus cüzdanları veya kimlik kartlarının aslı ve fotokopisi, • Başvuruda bulunanların ikametgah durumlarını gösterir belge. • Nüfus müdürlüğü veya E-Devlet üzerinden alınan vukuatlı aile nüfus kayıt belgesi, • Her mahalle muhtarlığından alınabilen fakir olunduğuna dair belge, • Sosyal güvenlik kurumundan alınacak geliri olmadığına dair yada yoksulluk sınırının altında geliri olduğuna dair belge, • İstenildiği takdirde kira sözleşmesi, doğalgaz aboneliğine ilişkin bilgiler, Ayrıca Ankara Doğalgaz Yardım Başvurusu almak isteyen kişilerden istenen yukardaki belgerin dışında başka bazı belgeler de bulunmaktadır. Bu belgeler; • Eşi vefat eden kadınların eşlerinin ölüm belgesi, • Engeli olan bireylere ait engelli raporları, • Ya da herhangi bir kronik hastalığı olan insanlar için bu durumu gösterir rapor talep edilebilmektedir.Doğalgaz yardımları Başkent Karta nakdi olarak yükleneceğinden dolayı vatandaşın ilk olarak bu karta sahip olması gerekmektedir. Ancak belediye tarından verilen Başkent Karta sahip olmak için başka bazı belgelere de ihtiyaç vardır. Bu belgeler arasında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının aslı ve fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah adresi, SGK’dan alınabilen gelir veya gelirsizlik belgesi, muhtarlıktan alınabilen bir fakirlik belgesi, mal beyanına ilişkin bir belge ve kira sözleşmesidir. Başkent Kart sahibi olmak için büyün bu belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak yardım almak isteyen kişilerin özel durumlarındaki farklılıktan ötürü bazı değişik belgeler de istenebilmektedir. Engelli vatandaşlar için engelli raporu, dul kadınlar için eşlerinin ölüm belgeleri, kronik hastalıkları olan kişilerden de sağlık kuruluşundan alınmış olan bir sağlık raporu gerekmektedir. Başkent Kart almak için bu belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Sadece bu belgelerin tamamlanması ile Başkent Kart ve doğalgaz yardımı yapılabilmektedir. Bu şekilde bu belgelerin bilinmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz yardımı için gereklidir.Belediyenin vermiş olduğu doğalgaz yardımı almak isteyen ve Başkent Kart sahibi olan vatandaşlar bu destekten yararlanıp yararlanamayacaklarını basit bir şekilde öğrenebilmektedir. Yardım desteğini öğrenmek için Vakıfbank ATM’lerine giderek kartı sorgulayabilir veya sanal ortamda mobil uygulama üzerinden sorgulama yapılmaktadır. Böylece vatandaşlar kartlarına belediye tarafından doğalgaz yardımı için yatırılan nakdi yardımı kolay bir şekilde görebilir. Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz yardımından yararlanmanız için gerekli şartları karşılamadığınıza karar verilip yardım bağlanmamışsa yine aynı şekilde Başkent Kart üzerinden para yatırılmayacaktır.Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin merak ettiği konulardan birisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarından yapılan doğalgaz yardım parasının ne kadar olduğudur. Peki vatandaşın gündemine oturan Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz yardımı ne kadardır? Yıllık enflasyon oranına bağlı olarak faturalarda da gelen zamlardan dolayı doğalgaz yardımı da her yıl tekrar hesaplanmakta ve ihtiyaç sahiplerinin madur olması önlenmektedir. Çünkü belediye vatandaşa yapacağı bu yardım ile az gelirli ailelerin rahat bir nefes almasını amaçlamaktadır. Belirtmekte fayda var ki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardım yalnızca doğalgaz faturası için kullanılabilmektedir. Doğalgaz için özel olarak verilecek olan bu yardım başka bir sebeple kullanılamaz. Ayrıca kayıtlı sayaçlarda da doğalgaz yüklemesi uygulaması mevcuttur.Doğalgaz yardımı almak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce verilmekte olan Başkent Kart başvuru sürecinde doğalgaz için ayrı bir başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Bu formda da kişinin iletişim bilgileri, özel bilgileri, mesleği, gelir düzeyi, ikametgah adresi, hanede çalışan kişi sayısı, hanenin aylık toplam geliri gibi bazı sorular yer almaktadır. Formda bulunan bilgiler tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulması Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek olan doğalgaz yardımı için gereklidir. Başvuru yapan kişi formu doldururken bilgilerini tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirdiğine emin olmalıdır. Eğer başvuru formuna yanlış bilgiler girilirse başvuru süreci aksayabilir, değerlendirme olumsuz olarak sonuçlanabilir. Bu nedenle bilgilerin doğruluğundan emin olmak gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz yardım başvurusu için bütün 2023 yılındaki başvurular toplanır ve ardından bütün sonuçlar aynı anda açıklanır.