GÜNDEM
22 Ocak 2022 - 00:40
Güncelleme: 22 Ocak 2022 - 00:40

Ankara'da doktoru bıçaklayarak görevini bırakmasına neden olan saldırgan 16 yıl aldı!

Ankara'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak çalışan Ertan İskender, hastası Bayram Nargüner tarafından belinden ve elinden bıçaklanmıştı. Görevini bırakmak zorunda kalan doktora saldıran Nargüner ise çıkarıldığı mahkeme tarafından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM
22 Ocak 2022 - 00:40
Güncelleme: 22 Ocak 2022 - 00:40
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Ankara'da doktoru bıçaklayarak görevini bırakmasına neden olan saldırgan 16 yıl aldı!
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çalıştığı ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin polikliniğinde hastası tarafından bıçaklanan Dr. Ertan İskender, apar topar ameliyata alınmıştı. Belinden ve elinden bıçaklanan Dr. İskender, 1 hafta süren tedavisinde sonra taburcu olduktan bir kaç ay sonra görevini yerine getiremeyeceğini anlayarak istifasını istemişti. Şimdilerde ilaç firmasında çalışan Dr. Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram Nargüner ise tutuklu olarak yargılandığı davanın  karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti ayrıca cezada takdir indirimi uygulanmamasına hükmetti.








DR. ERTAN İSKENDER: ADALET YERİNİ BULDU

Mahkemenin verdiği karar sonrası bir açıklama yapan asistan Dr. Ertan İskender, Bayram Nargüner içğn verilen 16 yıl 2 ay hapis cezası ile adaletin yerini bulduğunu söylerken bu ve buna benzer olaylarda bu denli caydırıcı cezaların verilmesine devam edilmesi halinde olayların sonlanabileceğini söyledi. 



"BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyşa ilgili yaptığı açıklamada ise, mahkemenin verdiği kararın çok yerinde olduğunu ve sağlıkta şiddet suçunu hafife alarak suça eğilimi olan kişilerin bu kararı asla unutmaması gerektiğini söyledi.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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