Ankara'da doktoru bıçaklayarak görevini bırakmasına neden olan saldırgan 16 yıl aldı!

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çalıştığı ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin polikliniğinde hastası tarafından bıçaklanan Dr. Ertan İskender, apar topar ameliyata alınmıştı. Belinden ve elinden bıçaklanan Dr. İskender, 1 hafta süren tedavisinde sonra taburcu olduktan bir kaç ay sonra görevini yerine getiremeyeceğini anlayarak istifasını istemişti. Şimdilerde ilaç firmasında çalışan Dr. Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram Nargüner ise tutuklu olarak yargılandığı davanın karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti ayrıca cezada takdir indirimi uygulanmamasına hükmetti.
DR. ERTAN İSKENDER: ADALET YERİNİ BULDU
Mahkemenin verdiği karar sonrası bir açıklama yapan asistan Dr. Ertan İskender, Bayram Nargüner içğn verilen 16 yıl 2 ay hapis cezası ile adaletin yerini bulduğunu söylerken bu ve buna benzer olaylarda bu denli caydırıcı cezaların verilmesine devam edilmesi halinde olayların sonlanabileceğini söyledi.
"BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyşa ilgili yaptığı açıklamada ise, mahkemenin verdiği kararın çok yerinde olduğunu ve sağlıkta şiddet suçunu hafife alarak suça eğilimi olan kişilerin bu kararı asla unutmaması gerektiğini söyledi.
DR. ERTAN İSKENDER: ADALET YERİNİ BULDU
Mahkemenin verdiği karar sonrası bir açıklama yapan asistan Dr. Ertan İskender, Bayram Nargüner içğn verilen 16 yıl 2 ay hapis cezası ile adaletin yerini bulduğunu söylerken bu ve buna benzer olaylarda bu denli caydırıcı cezaların verilmesine devam edilmesi halinde olayların sonlanabileceğini söyledi.
"BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyşa ilgili yaptığı açıklamada ise, mahkemenin verdiği kararın çok yerinde olduğunu ve sağlıkta şiddet suçunu hafife alarak suça eğilimi olan kişilerin bu kararı asla unutmaması gerektiğini söyledi.