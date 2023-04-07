Ankara'da EGO otobüslerine binenler dikkat! Bu hat için duyuru yapıldı: Yürüyerek gidilecek













ABB: HALK MAĞDUR OLUYOR

EGO otobüslerinin sefer değişikliği yapıldığı bilgisi yazılı olarak duyurulurken Esenboğa Havalimanı’na yolcu taşımacılığı yapılmasına izin verilirken alınan kararla beraber belediye tarafından yapılan açıklamada seferlerin havalimanına engellendiği duyuruldu.EGO Genel Müdürlüğü tarafından gelen duyuru üzerine 5 Nisan gece saatleriyle beraber AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı seferinde 442 hat numaralı otobüslerle yaklaşık yüzde 50 uygun ücretle 20 TL olarak hizmet vermeye başladı.EGO'nun seferlerinde farklılıklar yapılırken herhangi bir engel olmamasına rağmen vatandaşların iniş-biniş noktalarının belli olması ve kaos yaşanmaması için yer tahsisi yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü konu hakkında cevap vermezken yüzde 50 daha ucuz ücret ile taşımacılık yapılan EGO araçlarının seferlerinin havalimanına girişine engel olundu. Bu durumdan şikayetçi olan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar ise DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğüne 0312 398 00 00​ (35 Hat) numaralı telefon üzerinden şikayetler bildirilir.