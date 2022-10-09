Ankara’nın Altındağ ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan bir adam, zorla girdiği eşinin evinde önce eşini daha sonra da iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olay gece saat 24.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamlık Mahallesindeki dört katlı bir apartmanda gerçekleşti. Henüz kimliği belli olmayan bir adam boşanma aşamasında olduğu eşinin ve iki çocuğunu yaşadığı daireye geldi. Eve zorla girmek isteyen adam en sonunda kapıyı kırdı ve içeri girdi.
GÜNDEM
09 Ekim 2022 - 11:26
Ankara'da eşini ve çocuklarını katleden adam kendisini astı!
Ankara Altındağ'da bir adam, boşanma davası nedeniyle uzaklaştırma kararı çıkaran eşini iki çocuğunu gözünü kırpmadan öldürdü. Şahıs, eşi ve çocuklarını katlettikten sonra kendisini asarak intihar etti.
GÜNDEM
09 Ekim 2022 - 11:26
EDİTOR
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