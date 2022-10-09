Ankara'da eşini ve çocuklarını katleden adam kendisini astı!













EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI KATLETTİ!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan bir adam, zorla girdiği eşinin evinde önce eşini daha sonra da iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olay gece saat 24.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamlık Mahallesindeki dört katlı bir apartmanda gerçekleşti. Henüz kimliği belli olmayan bir adam boşanma aşamasında olduğu eşinin ve iki çocuğunu yaşadığı daireye geldi. Eve zorla girmek isteyen adam en sonunda kapıyı kırdı ve içeri girdi.Eve giren adam önce eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine adam mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini öldürdü daha sonra çocuklarını katletti. Evden gelen çığlıkları duyan çevre sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ilk olarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Eve giren ekipler adamın karısını ve 9 ile 12 yaşlarındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü tespit ederken adamın daha sonra kendisini asarak intihar ettiğini anladılar. Polisin güvenlik önlemi almasıyla olay yerine gelen yakınlarını kaybeden aileler gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ailenin cenazesi adli morga kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.