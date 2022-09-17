Ankara’da feci kaza: Motosiklet metrelerce savruldu

Kaza, akşam saatlerinde, Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Öztürk (15) kontrolündeki motosiklet, ters yöne giriş yapmasının ardından atıl durumda bulunan bir iş merkezi önüne çekilen tele takıldı. Tele takılmanın etkisiyle sürücü Öztürk ve motosikletin arkasında yolculuk eden Furkan E. (15) metrelerce öteye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekipleri sürücü Yusuf Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklette arkada yolculuk eden Furkan E. ağır yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Ankara'ya yollandı. Kaza sonrası motosiklet olay yerinden metrelerce ileride bulundu. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.