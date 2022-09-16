Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma “FETÖ/PDY” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. E.Ö. isimli şahıs Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 241 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
YAŞAM
16 Eylül 2022 - 22:04
Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahıs yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye olma “FETÖ/PDY” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
YAŞAM
16 Eylül 2022 - 22:04