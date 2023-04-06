Ankara'da ikamet edenler dikkat! Evden çıkmayın uyarısı yapıldı: O saatler arasında başlayacak

Ankara'da ikamet eden binlerce vatandaş için son dakika bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı duyuru ile vatandaşlar "ÖNEMLİ" ibaresiyle uyarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de hem internet sitesi hem de sosyal medya hesapları üzerinden uyarıda bulundu.
DUYURU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU
Ankara'da yaşayan binlerce vatandaş için önemli bir duyuru yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı açıklamada, ABB Hava Afet Erken Uyarı Sistemi ve Meteoroloji verilerine göre bugün gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiğini duyurdu. Belediye ekipleri tedbirlerini almış durumda ancak vatandaşların da olası olumsuz etkilerden korunmak için dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
MGM BİRKAÇ BÖLGELERİ DAHA UYARDI
MGM, diğer bölgelerde de vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski olduğu belirtilirken, doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.