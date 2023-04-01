YAŞAM
01 Nisan 2023 - 21:00

Ankara'da ikamet edenlere duyuruldu! O ilçede taşınma ve eşya desteği verilecek: Başvurular başladı

6 Şubat günü yaşanan deprem felaketi sonrasında depremzedelere destekler devam ediyor. Evlerini kaybeden, kalacak yeri olmayan bu sebeple Ankara'ya taşınan depremzedelere belediyelerden destek kampanyaları sürüyor.

YAŞAM
01 Nisan 2023 - 21:00
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Ankara'da ikamet edenlere duyuruldu! O ilçede taşınma ve eşya desteği verilecek: Başvurular başladı
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Depremin yaşandığı illerden kalacak yeri olmadığı için Ankara'ya gelen depremzedelere Keçiören Belediyesi'nden destek kampanyası geldi. Binlerce vatandaş için birçok hizmet verdiklerini açıklayan belediye başkanı bunların devam edeceğini açıkladı. Tüm ayrıntılar yazının devamında.

belediyeden destek

DEPREMZEDELERE BELEDİYEDEN KAMPANYA



Depremin yaşandığı günden beri her türlü destek sağlayan belediyeler yardımlara devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilçe belediyeleri de çalışmalara devam ediyor. Keçiören Belediyesi "Misafirin Var Keçiören'im" sloganı ile kampanya başlattığını bu amaçla da vatandaş ile hayırsever arasında bir köprü kurduğunu açıkladı. Deprem bölgesinden Keçiören'e gelen vatandaşlar için taşındıkları evlerde ücretsiz tadilat yapıldığını eşya desteği sağlandığını açıkladı.

depremzedelere destek

Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremzedeler için büyük destekler sağlandığını, ev eşyası, tadilat, üç öğün yemek gibi destekler sunulduğunu belirtti. Aynı zamanda bu yardımların güçlerinin yettiği yere kadar devam edeceğini açıkladı. Aynı zamanda bölgede yaşayan bir esnafın depremzedeler için nakliye ve eşya hizmetine yardımcı olduğunu açıkladı.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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