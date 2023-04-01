Ankara'da ikamet edenlere duyuruldu! O ilçede taşınma ve eşya desteği verilecek: Başvurular başladı







DEPREMZEDELERE BELEDİYEDEN KAMPANYA







Depremin yaşandığı illerden kalacak yeri olmadığı için Ankara'ya gelen depremzedelere Keçiören Belediyesi'nden destek kampanyası geldi. Binlerce vatandaş için birçok hizmet verdiklerini açıklayan belediye başkanı bunların devam edeceğini açıkladı. Tüm ayrıntılar yazının devamında.Depremin yaşandığı günden beri her türlü destek sağlayan belediyeler yardımlara devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilçe belediyeleri de çalışmalara devam ediyor. Keçiören Belediyesi "Misafirin Var Keçiören'im" sloganı ile kampanya başlattığını bu amaçla da vatandaş ile hayırsever arasında bir köprü kurduğunu açıkladı. Deprem bölgesinden Keçiören'e gelen vatandaşlar için taşındıkları evlerde ücretsiz tadilat yapıldığını eşya desteği sağlandığını açıkladı.Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremzedeler için büyük destekler sağlandığını, ev eşyası, tadilat, üç öğün yemek gibi destekler sunulduğunu belirtti. Aynı zamanda bu yardımların güçlerinin yettiği yere kadar devam edeceğini açıkladı. Aynı zamanda bölgede yaşayan bir esnafın depremzedeler için nakliye ve eşya hizmetine yardımcı olduğunu açıkladı.