Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: 6 ölü, 3 yaralı!













Korkunç kaza Ankara-Kahramankazan kara yolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kahramankazan ilçesine bağlı İmrendi mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada Yusuf Öğüt'ün kullandığı 26 PU 096 plakalı otomobil, FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'na geldiği sırada karşıdan gelen, Mustafa T. idaresindeki 06 CBK 256 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil hurdaya dönerken yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle araçların içinde sıkışan yolcuları dışarı çıkardılar. Yapılan kontrollerde ise sürücü Yusuf Öğüt (59) ile birlikte aynı araçta bulunan Burcu Sağlam (28), Nevzat Öğüt (37), Nezahat Cıbıroğlu (40) Sultan Öğüt'ün (56) hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Diğer araçta bulunan Abdullah Kocabaş'ında (37) kaza sırasından yaşamını yitirdiği belirlenirken Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. isimli yolcuların ağır yaralandıkları tespit edildi.Yaralılar, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılması sonrası ambulanslara alınarak Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlaması sonrası Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.Kazada 26 PU 096 plakalı otomobilde bulunan ve hayatlarını kaybeden 5 kişinin vefat eden bir akrabalarının cenazesine katılmak için Eskişehir'den yola çıktıklarını ve Kahramankazan'a doğru geldikleri öğrenildi.