Ankara'da inanılmaz cinayet! Kardeşlerin çamaşır makinesi kavgası kanlı bitti..













HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara merkeze bağlı Yenimahalle ilçesinde iki kardeş arasında 'çamaşır makinesi' yüzünden çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Dr. Özgül A., çamaşır makinesini açık bıraktığı bahanesiyle birlikte yaşadığı ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre; annelerinin evinde yaşayan Baran A. ve Özgül A. kardeşler, 'çamaşır makinesini açıp kapamak' konusunda tartışmaya başladı.Özel bir şirkette veri analisti olarak çalışan Baran A., yine özel bir kurumda doktorluk yapan kardeşi Özgül A.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Özgür A., ​​Etlik Şehir Hastanesine kaldırılırken ameliyata alınan genç doktor, meslektaşlarının yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Şüpheli Baran A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özgür A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polisin zanlıyla ilgili soruşturması sürüyor.