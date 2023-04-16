Ankara merkeze bağlı Yenimahalle ilçesinde iki kardeş arasında 'çamaşır makinesi' yüzünden çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Dr. Özgül A., çamaşır makinesini açık bıraktığı bahanesiyle birlikte yaşadığı ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre; annelerinin evinde yaşayan Baran A. ve Özgül A. kardeşler, 'çamaşır makinesini açıp kapamak' konusunda tartışmaya başladı.
GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 20:43
Ankara'da inanılmaz cinayet! Kardeşlerin çamaşır makinesi kavgası kanlı bitti..
Ankara'da gerçekleşen olayda doktor Özgül A. ile birlikte yaşadığı ağabeyi, 'çamaşır makinesi açma-kapama' iddiasıyla tartıştı. İki kardeş arasındaki tartışma kanla sonuçlandı.
GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 20:43