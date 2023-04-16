GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 20:43

Ankara'da inanılmaz cinayet! Kardeşlerin çamaşır makinesi kavgası kanlı bitti..

Ankara'da gerçekleşen olayda doktor Özgül A. ile birlikte yaşadığı ağabeyi, 'çamaşır makinesi açma-kapama' iddiasıyla tartıştı. İki kardeş arasındaki tartışma kanla sonuçlandı.

GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 20:43
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ankara'da inanılmaz cinayet! Kardeşlerin çamaşır makinesi kavgası kanlı bitti..
TAKİP ETTAKİP ET


Ankara merkeze bağlı Yenimahalle ilçesinde iki kardeş arasında 'çamaşır makinesi' yüzünden çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Dr. Özgül A., çamaşır makinesini açık bıraktığı bahanesiyle birlikte yaşadığı ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre; annelerinin evinde yaşayan Baran A. ve Özgül A. kardeşler, 'çamaşır makinesini açıp kapamak' konusunda tartışmaya başladı.



Ankara'da kardeşlerin çamaşır makinesi kavgası kanlı bitti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir şirkette veri analisti olarak çalışan Baran A., yine özel bir kurumda doktorluk yapan kardeşi Özgül A.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Özgür A., ​​Etlik Şehir Hastanesine kaldırılırken ameliyata alınan genç doktor, meslektaşlarının yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Şüpheli Baran A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özgür A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polisin zanlıyla ilgili soruşturması sürüyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ