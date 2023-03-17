Ankara'da iş arayan gençlere müjde! O üniversite yeni personellere kapılarını açtı: Belgelerini getirene yüksek maaş var!

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için yeni bir müjde de o üniversiteden geldi. Peki hangi üniversite alım yapıyor? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O ÜNİVERSİTEDEN PERSONEL ALIMIAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ovacık ve Etlik kampüslerine 4B sözleşmeli personel alımı yapılacak. Üniversite tarafından yapılan duyuru kapsamında başvuru şartları şu şekilde;
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. maddesi B fıkrasında yer alan kurallara göre KPSS puan şartıyla sözleşmeli personel alımı yapılacak. -Başvuru süreçleri https://aybu.edu.tr/pdb/ internet sitesinden ve personel.idari@aybu.edu.tr adresine posta göndererek takip edilebilecek. -İnternet dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapacak adaylar en fazla bir tanesine başvuru yapabilecek, başka başvurular yapıldığı tespit edilirse tüm başvuru iptal edilecek. -KHK ile kamu görevinden çıkarılan adaylar başvuru yapamayacak. -Başvuru yapmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53. maddesi kapsamında adayın işini yapmasına engel olacak fiziki ve ruhsal bir engeli olmadığını sağlık raporuyla kanıtlaması gerekmektedir. -Başvurular, sonuçlar ve itirazlar gibi bütün duyurular https://aybu.edu.tr/pdb resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu sebeple adayların internet sitesini takip etmesi, başvurularını doğru ve eksiksiz şekilde yapması, belgelerin okunaklı olması ve gecikmeli olmaması gerekmektedir. -İlanlar için belirlenen şartları taşımayan ve eksik, yanlış bilgi veren adayların başvuruları geçersiz olacak. İlanlarda yer alan şartları taşımayan, buna rağmen başvuru yapan adaylar iş hakkı kazandıysa iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. -İnternet üzerinden yapılacak başvurularda talep edilen belgeler mülakatlar esnasında da talep edilecektir. -Başvurusu olumlu sonuçlanan adayların talep edilen belgeleri gecikmeden iletmesi gerekiyor. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan adayların hakları iptal edilip yedek listeden atama yapılacak. -İlan için askerlik, tecrübe, öğrenim, KPSS puanı gibi belirlenen şartları taşımayan adaylar iş için hak kazanırsa atamaları yapılmayacaktır. Ancak görevleri sebebiyle mazerati olan adayların yazılı başvuru yapması durumunda 30 gün içinde işe girmeleri sağlanacak. Eğer iş hakkı kazanan aday işten vazgeçerse feragat dilekçesi doldurmak ve internet sitesine yüklemek zorundadır. -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş ve atama durumları ile ilgili değişiklik yapma ve iptal etme hakkını saklı tutar. -Başvuru yapmış adayların bütün şartları kabul ettiği varsayılır. -Başvuru yapacak adayların koruma ve güvenlik personeli hariç 1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Koruma ve güvenlik görevlisi yaş sınırı 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasıdır. Erkek adaylar için açılan kadrolarda askerlikle ilişiği olmaması gerekmektedir. -Son bir sene içinde sözleşmeli personel olarak işe giren adayların sözleşmeye aykırı hareketleri sebebiyle iş haklarının feshedilmemesi gerekmektedir. -Başvuru yapacak adayların 2022 KPSS puanı olması gerekmektedir. -Pozisyonların her biri için kadro sayısından beş kat fazla yedek aday belirlenecek. -Başvuru işlemleri sadece resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. -Başvurular 15 Mart tarihinde başlayarak 29 Mart tarihinde sona erecek. -Başvuru belgeleri PDF formatında AİBS sistemine yüklenecek. Aynı zamanda AİBS üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Onaylama yapıp göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. İstenen belgelerin okunaklı şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor. -Başvuru için e-Devlet barkodlu mezuniyet belgesi, e-Devlet barkodlu nüfus kayıt örneği, ÖSYM sitesinden alınan KPSS sonuç belgesi, iş başvuru formu, SGK Hizmet Dökümü, başvuru yapılacak pozisyonda talep ediliyorsa sertifika, yabancı dil belgesi, sürücü belgesi, güvenlik görevlisi ilanı için beden kitle endeksi belgesi, özel güvenlik görevli kartı istenecek. -Bütün atamalar KPSS puan sırasına göre yapılacak. Başvuru yapıldıktan sonra ek olarak bir mülakat, yazılı, sınav yapılmayacak. KPSS puanının yüksek olması yeterli olmayacak, şartların yerine getirilmesi talep edilecek. Eğer eşit puanlı adaylar başvuru yaparsa doğum tarihine göre alım yapılacak. Başvurusu onaylanan kişiler 10 Mayıs tarihinde internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Başvurusu onaylanan kişilerin yedi gün içinde Atama Başvuru Dilekçesini doldurarak sisteme yüklemesi gerekecek. Başvuru sonuçlarına ilan edilme tarihinden sonraki ilk üç gün itiraz edilebilecek. İtiraz için internet sitesindeki İtiraz Dilekçesinin doldurulması ve ıslak imzalı dilekçenin posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. Telefonla itiraz kabul edilmeyecektir. -Başvurusu onaylanan adaylar özgeçmiş, e-Devlet onaylı askerlik belgesi, e-Devlet adli sicil belgesi, hizmet dökümü, 4 tane vesikalık fotoğraf, sağlık raporu, kamu görevlileri etik sözleşmesi, sözleşmeli personel atama başvuru dilekçesi sunması istenecek.