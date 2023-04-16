Ankara'da iş arayanlar dikkat! Ankara Üniversitesi bu branşlardan KPSS'siz personel alımı yapacak

Ankara Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesi gereğince hareket ederek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu kapsamda, üniversitemiz ilgili esaslara uygun olarak belirlediği pozisyonlar için alım yapacak.
BAŞVURU DETAYLARI DUYURULDU
BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Başvuru yapacak adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıması ve tercih edecekleri pozisyonun genel ve özel şartlarını karşılaması gerekmektedir. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olmaları ve çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmaları da önemlidir. Ayrıca, bazı pozisyonlar için belirli şartlar gerekmektedir, örneğin Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için adayların belirli suçlardan mahkum olmamaları gerekmektedir. Başvuran adayların vücut ve akıl sağlıklarının da uygun olması beklenmektedir. Başvuruda bulunan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunmamaları ve tecrübe istenen pozisyonlar için hizmet belgesi sunmaları gerekmektedir. İlan edilmeyen hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR NELER?
Destek Personeli (Temizlik) pozisyonunda çalışacak adaylar, belirtilen iş yerinde periyodik temizlik işleri, çöp ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşıma/taşınma hizmetlerini yerine getirmek ve malzemelerin taşıma yüklemesi, boya-badana, sıva, alçı vb. işleri yapmak gibi görevleri üstleneceklerdir. Kadın personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde kadın personeller görev alacak, erkek personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde ise erkek personeller görev yapacaktır. Ayrıca, adayların hayvan hastanesinde açık veya kapalı alanda çalışabilecek sağlık durumları olması, tecrübe istenen pozisyonlar için gerekli belgeleri sunmaları da gerekmektedir. Destek Personeli (Hasta Bakımı) pozisyonunda çalışacak adaylar, hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına yardımcı olacak, beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olacak ve egzersiz programının uygulanmasında sağlık meslek mensubuna yardımcı olacaktır. Ayrıca, kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında da yardımcı olacaklardır. İlgilendikleri hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildireceklerdir. Kadın hasta bakımı personelleri, kadın hastalarla, erkek hasta bakımı personelleri ise erkek hastalarla ilgilenecektir. Üniversite, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımları yapabilir.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Ankara Üniversitesi'nde çalışmak için başvuru işlemleri 15/04/2023 - 29/04/2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılmayacak ve adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir. Lisans ve ön lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığıyla alınacak, ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar ise ilan başvuru sistemine diplomalarını yükleyeceklerdir. KPSS puanı da ÖSYM web servisleri aracılığıyla alınacak ve tecrübe istenen pozisyonlar için SGK
dökümü ya da onaylanmış hizmet belgesi taranarak sisteme yüklenecektir. Adayların atanmaya hak kazanması KPSS puan sıralamasına göre yapılacak ve asıl kazananlardan istenilen evrakları teslim etmeyenlerin yerine yedekler çağrılacaktır. Bütün duyurular resmi web sayfasında yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.