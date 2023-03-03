Ankara'da iş arayanlara duyuruldu! Belediye iş kapısını açtı: Başvurular oradan yapılacak







MANSUR YAVAŞ'TAN İŞ ARAYANLARA İMKAN!







Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında iş arayan depremzede vatandaşlarımıza iş imkanı sunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Depremzedeler için başvuru seçeneği açıldı. Başvurular nasıl yapılmaktadır? Mansur Yavaş'ın açıklaması nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Kahramanmaraş depreminin yarattığı yıkıcı etki sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş konuyla alakalı duyuruda bulundu.Mansur Yavaş açıklamasında 603 depremzede vatandaşımızın iş başvurusunda bulunduğu bunlardan 288 vatandaşımızın yeni işlerine başlayacağını duyurdu. Yeni başlangıçlar için yanlarında olduğunu belirtti.Başvuru için: https://kariyermerkezi.ankara.bel.tr 03125074243 numarası ile iletişime geçebilirsiniz. ABB Kariyer Merkezi Türkiye İş Kurumu ve Belediye arasında 10.02.2010 tarihli protokol kapsamında Ankara sınırları içerisinde sektörün öncelikli firmaları ve belediye iş birliği ile vatandaşların istihdam sorununa çözüm bulunması amaçlanmaktadır.