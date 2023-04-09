KAMU PERSONELİ
09 Nisan 2023 - 13:30

Ankara'da iş arayanlara müjde! Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS şartsız personel alacak: İki fotoğraf yeterli!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevlendirmek üzere çok sayıda yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

KAMU PERSONELİ
09 Nisan 2023 - 13:30
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Ankara'da iş arayanlara müjde! Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS şartsız personel alacak: İki fotoğraf yeterli!
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Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi, bünyesinde görevlendirmek üzere yeni bir büro personeli alımı yapacağını açıkladı.

BAŞVURU KİMLER YAPABİLİR?

başvuru



Bir şirket, engeli %40 ve üzerinde olan Microsoft Office uygulamalarına hakim kişileri işe almak için başvuru kabul etmektedir. Başvuru yapacak adayların engel durumu olmasa bile çalışmalarına mani olacak bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, ekip çalışmasına yatkın ve esnek çalışma saatlerine uygun adaylar tercih edilecektir.

Bu iş ilanı kapsamında, İŞKUR'a kayıtlı olan ve yasa gereği engelli kadro kapsamında değerlendirilebilecek adayların başvuru yapabileceği belirtilmektedir.

Başvuru yapacak adaylardan bazı gerekli belgeler istenmektedir. Bu belgeler arasında, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, engelli raporu, sabıka kaydı, eğitim durumunu gösterir belge, diploma ve 2 adet vesikalık fotoğraf yer almaktadır. İlgili belgelerin tamamlanması ve başvuru sürecinin tamamlanması halinde, adayların işe alım süreci başlatılacaktır.

BAŞVURU DETAYLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ticaret Anonim Şirketi'ne başvuru yapmak isteyen adaylar, 14 Nisan 2023 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruların şirketin Çankaya ilçesindeki bürosuna, Büyük Esat Mahallesi Uğur Mumcu'nun Sokağı No:6 adresine yapılması gerekmektedir. İlgili belgelerin tamamlanması ve gerekli şartları sağlayan adayların değerlendirme süreci başlatılacak ve uygun görülen adaylar işe alınacaktır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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