Ankara’da korkutan depo yangını

Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Öncü Sokak'taki bir apartmanın en üst katında yer alan depoda belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay mahaline birden fazla itfaiye, polis ve sağlık personelleri yollandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğinin sağlanması sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturmaya başlatıldı.