Ankara'da öğretmenlere biber gazlı müdahaleye AYM'den emsal karar!













"AYM, doğrudan biber gazının kullanımının orantılı olduğunun kabul etmedi"





2015 yılında yapılan toplu iş sözleşmelerinin görüşmeleri sırasıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önüne yürümek ve taleplerini iletmek isteyen SES üyeleri, polisin karşı müdahalesi ile karşı karşıya kalmıştı. Polisin gaz, cop ve plastik mermi ile müdahalesine rağmen dağılmak istemeyen SES üyeleri, pankart ve flamalarını bırakarak bakanlığa yürümeyi kabul etmişlerdi. Bakanlık binasına giren heyetin gerçekleştirdiği görüşmelerin bitmesini bekleyen SES üyeleri yaptıkları basın açıklaması sonrasında olay çıkarmadan dağılmışlardı.Polisin müdahalesi sırasında kullanılan gaz, cop ve plastik mermi müdahalesini ele alan üç SES yöneticisi, eylemvilere müdahalesinde bulunan kolluk güçlerine onlardan sorumlu tutulan amirlerine yönelik kasten yaralama ve görevlerini kötüye kullandıklarını gerekçe göstererek soruşturma başlatılması talebinde bulunmuşlardı. Talep Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildikten sonra hazırlanan dosya Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), taşınırken yüksek mahkeme dosya detaylarını incelemeye alarak davaya ilişkin emsal niteliğinde karar gerekçesini kamuoyu ile paylaştı.Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticilerinin başvurusunu incelemeye alan AYM, insan haysiyeti ile bağdaştırılamayan söz konusu muamele yasağı ile toplantılarla gösteri yürüyüşleri düzenleme yasağının ihlal edildiği konusunda hüküm kararı verdi. Soruşturma dosyası içerisinde bulunan delil ve tespitlerin gözetilmesiyle, katılım gösterilen gösteride gaz kullanımından dolayı yaralanan başvurucu İbrahim Kara’nın gösterdiği davranış nedeniyle fiziksel güce başvurulduğu kabul edilmesinin mümkün sayılmaması karşısında güç kullanılma durumunun kaçınılmaz bir hale gelmiş olduğunun kamu makamları tarafından kanıtlanmadığı sonucunun tespitinin yapıldığı belirtiliği karar açıklamasında olay yerinde önlem almış olan güvenlik güçleriyle kolluk kuvvetlerine karşı olarak herhangi fiili bir müdahalesi olmayan ve aynı zamanda saldırgan bir tavır takınmayan başvurucu İbrahim Kara’ya karşı barikatların önünde tek başına slogan atmasından dolayı doğrudan gaz kullanımının orantılı olarak kabul edilemediği kaydedildi. İnsan haysiyeti ile bağdaştırılmayan muamele iddiasına ilişkin bir ceza soruşturmasıyla olayın aydınlatılma çerçevesine sahip önemli bazı delillerin toplanılabilmesinin bile tek başına ulaşmış olunan sonucunun tutarlılığına gölge düşüreceğinin vurgulandığı AYM kararında başvuruya konu ihlali ile ilgili söz konusu iddialarının gerektirmiş olduğu soruşturma yükümlülüğünün de olayın gerçekleşme siyle birlikte bazı koşullarının belirlenmesine karşışık zorunlu kılma durumunu yarattığı ifade edildi.