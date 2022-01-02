YAŞAM
02 Ocak 2022 - 12:08

Ankara'da ölümlü kaza! Direğe çarpan araç alevler içinde kaldı..

Ankara Yenimahalle'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın hemen ardından alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken yanındaki kişi ağır yaralandı.

YAŞAM
02 Ocak 2022 - 12:08
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Ankara'da ölümlü kaza! Direğe çarpan araç alevler içinde kaldı..
Olay, dün gece saat 00.00 sıralarından Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Olay yerinden edinilen bilgilere göre Okan Erol'un kullandığı 06 BU 931 plakalı bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolda savruldu ve daha sonra da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.







Hipodrom Caddesi üzerinde ilerlerken direğe çarparak yanmaya başlayan otomobili görenler durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına alırken, aracın içinde bulunan sürücü Okan Erol ve yanındaki yolcu  Berke Danijel Dilek aracın içinden güçlükle çıkarıldı. 


Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Okan Erol'un hayatını kaybettiğini belirlediler. Berke Danijel Dilek'in de ağır taralı olduğunu tespit eden sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.


Hurdaya dönen araç çekici desteğiyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazaya ilişkin bir inceleme başlattı.




 
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