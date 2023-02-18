Ankara'da otobüse, metroya binenler! Az önce duyuruldu: 09.00 - 16.00 saatlerine dikkat













, vatandaşlara önemli bir duyuru yaparak, belirli bir güzergahtaki otobüs seferleri için saat değişikliğine gideceğini duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında, sabah saatsaatleri arasında belirtilen güzergahtaki otobüs seferleri için saatlerde değişiklik olacak.Bu değişikliğin vatandaşların günlük hayatını etkilememesi için,'nün resmi internet sitesinden güncel sefer saatleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sayede seyahatlerinizi planlarken daha doğru ve güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Vatandaşların bu değişikliğe uyum sağlamaları ve seyahatlerini güncel saatlere göre planlamaları önemlidir. Ayrıca,'nün duyurularını takip etmek, olası değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak için de faydalı olacaktır.