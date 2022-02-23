SAĞLIK
23 Şubat 2022 - 13:26

Ankara'da rapor olmadan ilaç vermem diyen doktora saldırı!

SAĞLIK
23 Şubat 2022 - 13:26
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Ankara'da rapor olmadan ilaç vermem diyen doktora saldırı!
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin, hasta tarafından darbedildi. Rapor olmadan farklı bir ilaç yazmak istemediğini söyleyen genç doktorun şuan tedavi altında olduğu öğrenildi.




Korkunç olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Nöroloji polikliniğinde hasta balan doktor Ebru Ergin, henüz adı öğrenilemeyen bir hastaya bakarken hastasının farklı bir ilaç yazma talebiyle karşılaştı. Dr, Ergin ise istenilen ilacı yazabilmesi için özel bir rapora ihtiyaç olduğunu aksi takdirde yazamayacağını söyledi. Bu yanıttan hemen sonra hasta ve doktor arasında bir tartışma çıktı.




Kadın hasta Dr. Ebru Ergin'in kafasını masaya ve duvara vururken daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturdu ve onu darp etmeye başladı. Doktor Ergin'in çığlıklarını duyan hastane personeli Ergin'i saldırgan kadının elinden alırken talihsiz doktorun hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: ŞİDDET SUÇLULARININ YERLERİ HAPİSTİR!

Söz konusu olayın hemen ardından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti veren herkesi koruyacak yasal düzenlemelerin çok yakın olduğunu ve şiddet suçlularını bundan sonra gözlerinin uzun süre görmeyeceklerini belirterek onların yerinin hapis olduğunu söyledi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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