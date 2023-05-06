Ankara'da sıcak saatler: AK Parti'nin İl Başkanlığı'na taşlı saldırı!













Ankara''nın Çankaya ilçesinde saat 17.00 sularında sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti il ​​başkanlığı binasına bir kişi sopa ve taşlarla saldırdı.Edinilen bilgilere göre, söz konusu saldırı saat 17.00 sularında meydana geldi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Mediha Erdem caddesi üzerindeki binasına taşlı ve sopalı saldırı düzenlendiği ihbarı yapıldı.İsminin A.Y. (37) olduğu öğrenilen bir şahıs elinde tuttuğu taş ve sopayla birlikte binanın camlarına vurmaya başladı. Parti binasını koruyan polisler, provokatif saldırıya anında karşılık verdi. Zanlı tutuklanarak gözaltına alındı.