GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 19:29

Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın isimlerden biri tutuklandı

Geçen gün Ankara'da sokakta bir çocuk cesedine ulaşılmıştı. Çocuğun Iraklı 3 yaşındaki Rayyan olduğu belirlendi. Konu ile ilgili gözaltı yapıldı. Peki gözaltına alınan isim kim? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 19:29
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Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın isimlerden biri tutuklandı


Ankara'da sokakta bulunan çocuk cesedi herkesi üzmüştü. 3 yaşında olduğu öğrenilen çocuk ile ilgili araştırmalar devam ederken aileye en yakın isimlerden birinin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki hangi isim gözaltında? 3 yaşındaki Rayyan'ın öldürülmesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

3 yaşındaki Rayyan'ın soruşturmasında gözaltı

Ankara'da sokakta bulunan çocuk cesedinin Iraklı ve 3 yaşında olduğu Rayyan Hasım olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz gün Ankara Keçiören'de bulunan bir sokakta kaldırımda sabah saatlerinde Rayyan'ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından fark edildi ve hemen polis ekipleri ile sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri bir erkek çocuğu olduğunu belirttikten sonra çocuğun hayatını kaybettiğini belirlediler. Polis çevrede araştırmalarını tamamladıktan sonra 3 yaşındaki Rayyan'ın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili polis ekipleri çevrede bulunan bütün kameraları incelemeye aldı. Kamera incelemelerinden sonra polis ekipleri gece saat 04.00 sularında bir kadının olay yerinden kaçtığını fark etti ve araştırmalar sonrasında Rayyan'ın annesinin teyzesi Mine E. olduğu anlaşıldı. Ankara Mamak semtinde gözaltına alınan Mine E.'nin Rayyan'ı daha önce de kaçırdığını, ailenin teyzeden şikayetçi olduğunu ve kadının akli dengesinin yerinde olmadığını belirtti. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda olan Rayyan'ın zehirlenme sebepli hayatını kaybetmiş olabileceği de düşünülürken araştırmaların devam ettiği de öğrenildi. 



Ankara'da Sokakta Çocuk Cesedi Bulundu

Rayyan'ın babası Sultan Tarık Hashım ise Rayyan'ın ölmeden bir gün önce kaybolduğunu, teyzenin sabah saatlerinde gelip çocuğu evden aldığını, karakola giderek çocuklarını bulamadıklarını söyledi ve polis ekiplerinden çocuğunun öldüğünü öğrendiğini söyledi. Teyzenin bunu neden yaptıklarını bilmediklerini, 15 gün önce de Rayyan'ı aynı şekilde kaçırdığını ve eşine bu kadının yanlarına gelmesini istemediğini söylediğini belirtti. Aynı zamanda aile teyzeden şikayetçi oldu. Konu ile ilgili hukuki süreç başlatıldı.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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