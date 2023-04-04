Ankara'da su faturası ödeyenler dikkat! Bunu yapanlar faturanın yüzde 10'unu ödeyecek: ASKİ açıkladı













Ankara'da ikamet eden ASKİ su faturası abonelerine yönelik önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, fatura ödemelerinde yüzde 90 indirim fırsatı sunulacak. Fakat bu fırsattan yararlanabilmek için başvuru yapılması gerekiyor.ASKİ, su, atık su, kaçak su, KÖP, kanal ve şebeke katılım bedelleriyle ilgili ödenmemiş borçların yapılandırılması hakkında bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, borçların yanı sıra faiz ve gecikme faizlerinin de yapılandırılabileceği belirtildi. Vatandaşların başvuru yaparak 7440 sayılı kanun kapsamında bu yapılandırmadan yararlanabilecekleri ifade edildi. ASKİ, yapılandırma ile ilgili bilgilendirmede şu açıklamalara yer verdi: 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma için başvuran abonelere Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulanacak. Borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri gibi alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak ve yapılandırma başvurusu sonrasında peşin ödemelerde de Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak. Taksitli ödeme seçeneği de sunulacak ve yapılandırılan tutar 12-18-24-36-48 eş taksitler şeklinde aydan aya ödenebilecek. Başvurular www.aski.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir ve borç yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen aboneler 0312 616 23 91 ya da 616 24 36 numaralı hattı arayabilirler.