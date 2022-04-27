Ankara'da tamir esnasında cep telefonu bataryası patladı

Ankara Polatlı İlçesinde öğle saatlerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Eti Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu teknik servisinde ekran tamiri yapılacağından, telefon kapağının çıkarılması için ısıtılan cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. O esnada bilgisayar üzerinde başka bir işle meşgul olan telefon tamircisi Nihat K. patlamanın etkisiyle kendisini kurtarmaya çalıştı.
Yaşanan o korkunç Patlama anları ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayda yaralanan olmaz iken cep telefonu kullanılmaz hale geldi.
Yaşanan o korkunç Patlama anları ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayda yaralanan olmaz iken cep telefonu kullanılmaz hale geldi.