Ankara'da toplu taşıma kullanacaklar dikkat! O tarihe kadar resmen kapatıldı: EGO'dan son dakika açıklaması







5 Şubat’a kadar kapalı olacak: EGO Ankara’da yaşayan vatandaşlara duyurdu!

















KRONİKLEŞMİŞ ARIZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Türkiye EGO Genel Müdürlüğü Başkent Ankara ili için duyurdu. Yeni yılın ikinci ayı olan şubat ayı için 5 Şubat’a kadar geçici süreliğine kapalı olacak. Bu sebeple Türk vatandaşların mağdur olmamaları için bahsi söz konusu Ankara hat güzergâhında otobüs ve minibüs sefer aralıklara kısaltılarak araçlar artırılacak.Türkiye EGO Genel Müdürlüğü Başkent Ankara ili için duyurdu. Yeni yılın ikinci ayı olan şubat ayı için 5 Şubat’a kadar geçici süreliğine kapalı olacak. Bu sebeple Türk vatandaşların mağdur olmamaları için bahsi söz konusu Ankara hat güzergâhında otobüs ve minibüs sefer aralıklara kısaltılarak araçlar artırılacak.Yarı yıl tatili ile okulların tatile girmesi nedeniyle Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı restorasyona alındı. Sonuç itibari ile bu kapsamda duyuruda bulunulan EGO Genel Müdürlüğü 5 Şubat tarihine kadar hattın geçici olarak kapalı olacağını bildirdi. Konu ile ilgili konuşmalarda şu ifadelere yer verildi: Türkiye EGO Genel Müdürlüğü tarafıyla 23 Ocak, 5 Şubat 2023 günleri arasında Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı’nda yazılım restorasyon çalışması olacaktır. Türk Vatandaşların özellikle Ankara vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için yarıyıl tatili süresince aynı hat güzergâhında otobüs seferleri devam edecek. Başkent Ankara ulaşım hızı başlatan ve vatandaşlara karşılıksız , güven duygusu ile ulaşım sağlamak amacı ile çalışılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı’nda yazılım restorasyon çalışması başlatacak.Pandemi süresi boyunca dönemsel bakım, onarma ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek Ankara halkına hizmete açılan EGO Genel Müdürlüğü, restore edilen yazılım güncellemesi sonrası işletme sırasında yaşanan durma gibi pek çok sorunlaşmış arızanın önüne geçmeyi istiyor. Kod güncelleme çalışmaları 23 Ocak’ta başlayıp, 5 Şubat’ta bitirmeyi planlıyor. Yarıyıl tatili boyunca gerçekleştirilecek. Kod güncelleme ve restorasyon çalışması sırasında teleferik hattının kapalı olması sebebiyle , bölge insanlarının mağduriyet yaşamaması ı için aynı hat güzergâhında otobüs ve minibüs sefer aralıkları kısılarak sayıları artırılacak.