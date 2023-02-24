









OTOBÜS SERVİS SAATLERİ DEĞİŞİYOR







Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 3 gün sonra değişiyor: EGO duyurdu. Buna göre Ankaralı vatandaşlar için 27 şubat tarihinden itibaren servis saatleri değişiklik gösterecek. Ego Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 27 şubat tarihinden itibaren servis saatleri değişecek! Ego Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda o servis saatlerinin saatleri değişti. Herhangi bir karışıklığa yol açmamak için ya da mağdur durumda olmamanız için bu saatlere bakmanızda yarar var. İşte detaylar...EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 360, 365, 367, 373, 375, 380, 381, 382, 383, 385, 385-2 numaralı hatlar değişiklik gösterecek. O hatlar değişiyor. Hat güzergahları yeniden değişerek servis saatlerinin yeni belirlendiği açıklandı. 3. Bölge Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Mutlu otobüs kalkma noktalarının adreslerinin değişmesi nedeniyle bu tip bir değişikliğe gidildiği belirtildi. Mutlu Hareket noktasının yeni adresi Ege Mahallesi, Mamak ilçesi oldu. Buna göre otobüs güzergahları ve saatleri de değişiklik göstermiş oldu. Bu otobüs 735.Sokak, 723.Sokak ve 551.Caddeyi kullanacak. Hafta içinde servis saatlerinde de güncelleme yapıldı. Aşağıda belirtilen listede yer alan biçimde servis saatleri artırılmış biçimde hizmet verileceği açıklanmıştır. İşte 27 şubat tarihinde geçerli olacak yeni güzergahlar ve saatleri.