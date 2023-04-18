YAŞAM
18 Nisan 2023 - 13:15

Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Artık EGO otobüslerinde bunu kullanabilirsiniz

Ankara'da toplu taşıma kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren haberler paylaşıldı. Peki toplu taşımalarla ilgili yeni kararlar neler? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
18 Nisan 2023 - 13:15
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Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Artık EGO otobüslerinde bunu kullanabilirsiniz


Ankara EGO Genel Müdürlüğü tarafından toplu taşıma kullanacak bütün vatandaşları yakından ilgilendiren önemli gelişmeler açıklandı. Peki hangi adımlar atıldı? Yeni değişimler neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA EGO OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ YENİ KARARLAR

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni açıklama kapsamında 408 EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı monte edildi. Sürdürülebilir yaşamı desteklemek adına düzenlenen yeni proje kapsamında EGO şoförleri uzmanlar tarafından eğitim alarak aparatları kullanmayı öğrenecek ve otobüslerin ön tarafında olacak kare kodlu bilgilendirme notları ile görsel ve yazılı şekilde anlatılacak. 



EGO Otobüslere Bisiklet Taşıma Aparatı Yerleştirildi

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'EGO Genel Müdürlüğü olarak şehrimizde sürdürülebilir yaşamın mümkün kılınması için ve yeni ulaşım planı kapsamında şehrin diğer ulaşım modları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Smart Ankara için Ekipman Temini Projemizi 15 Ağustos 2022 tarihinde başlattık ve sözleşmeyle beraber 480 otobüse bisiklet taşıma aparatı imalat ve montajı yapıldı. Bu kapsamda 480 otobüsümüzün ön tarafında çift taşıyıcılı bisiklet taşıma aparatı montajı yapıldı ve vatandaşımızın kullanımına sunuldu. Şahsi bisikletiyle yolculuk yapacak vatandaşlarımız kullanım talimatlarını okuduktan sonra bisikletlerini aparata yerleştirerek yolculuk yapabilecek.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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