YAŞAM
26 Mart 2023 - 22:00

Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! EGO'dan son dakika duyurusu: Artık yapılamayacak

EGO Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamayla vatandaşlar için 1 saatlik uyarı yer aldı. Yapılmış olan açıklamada, yarın olacak çalışma süresi boyunca, bazı network bağlantıları erişimi olamayacak. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

YAŞAM
26 Mart 2023 - 22:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! EGO'dan son dakika duyurusu: Artık yapılamayacak
TAKİP ETTAKİP ET


EGO yazılı olarak paylaştığı açıklamayla vatandaşlar için erişim uyarısına yer verdi.

ego



Yapılmış olan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü bilgi-işlem altyapısında, internet hızının artırılabilmesi amacıyla Türk Telekom tarafından bir saat sürmesi planlanan çalışma yapılacaktır.

25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 24.00’te başlayacak çalışma süresince, kurumsal web sitemiz (www.ego.gov.tr), EGO CEP’TE uygulaması, EGO CEP’TE SMS ve Sesli Mesaj ile diğer network bağlantılarına erişim sağlanamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ