Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! EGO'dan son dakika duyurusu: Artık yapılamayacak













EGO yazılı olarak paylaştığı açıklamayla vatandaşlar için erişim uyarısına yer verdi.Yapılmış olan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü bilgi-işlem altyapısında, internet hızının artırılabilmesi amacıyla Türk Telekom tarafından bir saat sürmesi planlanan çalışma yapılacaktır. 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 24.00’te başlayacak çalışma süresince, kurumsal web sitemiz (www.ego.gov.tr), EGO CEP’TE uygulaması, EGO CEP’TE SMS ve Sesli Mesaj ile diğer network bağlantılarına erişim sağlanamayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.