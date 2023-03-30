Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! O seferler iptal edildi: Eve dönerken yolda kalmayın!













Ankara Yenimahalle ilçesindeki Şentepe Teleferik Hattı, kötü hava koşulları nedeniyle seferlerine ara vermek zorunda kaldı. Saatte 70 km hıza ulaşan rüzgar ve şiddetli yağış, teleferik hattında seyahat eden yolcuların güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi. Bu nedenle, teleferik hattı işletmecisi tarafından yapılan açıklamada, seferlerin bugün (30 Mart) boyunca iptal edildiği duyuruldu.Teleferik hattı, Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılmıştı ve 2014 yılında hizmete girmişti. Şentepe Teleferik Hattı, Ankara'nın en yüksek noktası olan Şentepe'ye ulaşımı sağlamaktadır. Yolculuk süresi yaklaşık 13 dakika sürmektedir ve yaklaşık 1060 metre uzunluğundadır. Teleferik hattı, şehir manzarasını izleyerek keyifli bir yolculuk yapmak isteyenler için de popüler bir turistik atraksiyon olarak bilinmektedir. Ancak, bugün yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle teleferik hattının seferleri iptal edildi. İşletme yetkilileri, yolcuların güvenliği için seferlerin yeniden başlaması için hava koşullarının daha uygun hale gelmesini bekleyeceklerini belirttiler. Yolcuların, teleferik hattı seferlerinin yeniden başlayacağı tarihi kontrol etmeleri ve güncel bilgileri almak için teleferik hattı işletmesi ile iletişime geçmeleri öneriliyor.