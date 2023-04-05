Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Tam, öğrenci, 65 yaş kart sahiplerine duyuruldu: Gece yarısı başlıyor







ÖDEME YÖNTEMLERİ AÇIKLANDI





İŞTE HABERİN AYRINTILARI











HAT GÜZERGAHI AÇIKLANDI

EGO Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, yarın saat 00.00'dan itibaren ulaşım hizmetlerine başlanacağını duyurdu. Açıklamada, belirtilen saatten sonra toplu taşıma araçlarının seferlerine başlanacağı belirtilirken, detaylı bilgilendirmenin EGO'nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.EGO, 442 AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı güzergahında hizmet verecek olan araçlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, hizmetin yarın başlayacağı belirtildi. Ankarakart, Mastercard, Visa ve NFC ödemelerinin geçerli olacağı binişlerde, vatandaşlar bu ödeme yöntemlerinden birini tercih edebilecekler.BELKO AIR firmasının Esenboğa Havalimanı-AŞTİ-Kızılay güzergâhında yolcu taşımacılığı yapmak için aldığı ihale süresi, 04 Nisan 2023 Salı günü saat 24.00 itibarıyla sona erecektir. Bu nedenle, 05 Nisan 2023 Çarşamba gününden itibaren BELKO AIR araçları seferlerine son verecektir. Ancak, kent merkezinden havalimanına gidecek vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için, EGO Genel Müdürlüğü araçları ile 442 AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı hat numaralı güzergâhta hizmet vermeye başlayacak. Yeni güzergâhta 24 saat kesintisiz hizmet verilecek ve sabah saat 06.00-24.00 arasında 20 dakikada bir; akşam saat 24.00-06.00 aralığında ise AŞTİ-Havalimanı arasında karşılıklı olarak 3 adet servis hareket edecektir. Vatandaşların uçak kalkış saatlerini göz önünde bulundurarak, uygun servis saatlerini kullanmaları önerilmektedir. EGO araçlarında Kuruluşumuzun elektronik ücret toplama sistemi (Ankarakart) geçerli olacak ve vatandaşlar tüm temassız banka kartları (mastercard, visa, vb.) ve NFC (cep telefonu) ile de ödeme yapabileceklerdir. UKOME tarafından belirlenen güncel tarife ücreti 20 TL olacaktır. Araçların güncel hareket saatleri ve güzergâh bilgileri, EGO CEP’TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan “Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi” bölümünden takip edilebilir.EsenboğaHavalimanı'na ulaşmak isteyenler, AŞTİ'den başlayarak Sakıp Sabancı Bulvarı, Söğütözü Caddesi, Beştepe Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Mevlâna Bulvarı ve Konya Yolu Kavşağı üzerinden İsmet İnönü Bulvarı'na, oradan da Akay Kavşağı ve Atatürk Bulvarı üzerinden Bakanlıklar, Kızılay, Sıhhiye ve Opera'ya ulaşabilirler. Daha sonra Derman Sokak, Kosova Sokak, Talatpaşa Bulvarı, Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Etlik Caddesi ve Dışkapı Kavşağı'ndan Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na çıkıp Erbakan Bulvarı ve Özal Bulvarı üzerinden Esenboğa Havalimanı'na ulaşabilirler. Havalimanından şehir merkezine geri dönmek isteyenler ise Özal Bulvarı ve Erbakan Bulvarı üzerinden Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na çıkıp oradan da Çankırı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı'na ilerleyerek Atatürk Bulvarı'na ulaşabilirler. Bakanlıklar, Kızılay ve Sıhhiye üzerinden Akay Kavşağı'na çıkıp İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Söğütözü Caddesi ve Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinden de AŞTİ'ye ulaşabilirler.