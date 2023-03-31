Ankara'da toplu taşımaya binen 65 yaş üstü kişilere duyuruldu! Sadece bu saatler arası ücretsiz oldu: Tamamen değiştirildi













ANKARA 65 YAŞ KARTI HANGİ SAATLERDE GEÇERLİDİR?

ANKARA 65 YAŞ KARTI NERELERDE GEÇERLİDİR?

65 YAŞ KARTI HIZLI TRENDE GEÇERLİ Mİ?

65 YAŞ KARTINI BAŞKA BİRİ KULLANIRSA NE OLUR?

Belediyeler, ve ilgili kurumlar tarafından verilen 65 yaş kartında yaşlılar; metro, tramvay, belediye otobüsleri, bazı özel halk otobüslerine ücretsiz veya indirimli olarak kullanmaktadırlar. Ankara ili için 65 yaş kartı hangi saatler için geçerli olduğu merak edilmekte ve araştırılmaktadır.65 yaş ve üzeri vatandaşlar bu kart sayesinde toplu ulaşım araçlarına ücretsiz ya da indirimli olarak kullanmaktadırlar. Bu kart bilhassa Ankara'da Ankarakart olarak bilinmektedir. 65 yaş kartı verilmesinin nedenleri şöyledir; -Sosyal adaleti sağlamak -Yaşlı nüfusa toplu ulaşım hizmetlerinde kolaylık sağlanması -Fırsat eşitliğini sağlamak -Yaşlı nüfusun hareketliliğini arttırmak -Ekonomik destek sağlamakAnkarakart sayesinde 62-65 yaş arası vatandaşlar Büyükşehir Belediye Meclis Kararınca, Ankara'da yaşayan 61 yaşını dolduran vatandaşlara pik saatler dışında (10:00-16:00 ile 19:00-24:00) saatlerinde EGO otobüslerini ücretsiz kullanmaktadırlar. Bu saatler dışında Ankarakart ile toplu taşımadan yararlanamazlar.EGO otobüslerinde, metro, Ankaray'da, belediyelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs, şirketlere ait şehiriçi toplu taşımalara, demiryolları, denizyollarının şehiriçi hatlarında para ödemeden kullanılabilmektedir.Yüksek Hızlı Tren (YHT) geçerli olmayabilir. 65 yaş kartında indirimler de mevcuttur. TCDD tarafından işletilen YHT ve Anahat trenlerinde, 65 yaş ve üzeri kişiler için %50 indirim vardır. YHT için 65 yaş kartı bulunanlar ücretsiz binemezler. %50 indirim hakkını kazanırlar. 60-64 yaş arası kişiler için de biletlerde %15 indirim mevcuttur. İndirimler, tren bileti satışında uygulanmaktadır ve yaşlı yolculardan yaşlarını belgeleyeceklerine dair bilgiler istemektedirler.EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklamada; toplu ulaşım araçlarında yapılan denetimlerde, öğrenci, abonman, engelli, 65 yaş ve üzeri serbest, indirimli, Ankarakart'ların usulsüz olarak sahibi dışında kullanıldığı tespit edilmektedir. Bu kartlar kişiye özel olup sadece kişinin kendisi kullanabilir. Başkası tarafından kullanıldığını tespit eden kişilere hem kart sahibine hem kartı kullananlara 200 tam bilet tutarında cezai işlem uygulanmaktadır.