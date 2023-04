TARIM KREDİ MARKETTE İNDİRİMLİ ET FİYATLARI







Ankara'da ucuz kıyma satışı başladı! Et Balık Kurumu'nda sıra beklemeye gerek kalmadı: Orada 140 TL'ye satışa çıktı. Ankara Tarım kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatıldı. Buna göre en ucuz et ve kıyma fiyatları haberimizde olacak. Et fiyatlarının son günlerde ciddi oranda yükselmesi nedeniyle adeta halk et yiyemez duruma gelmişti. Bu nedenle marketlerin indirimlerini kovalayan halka duyuru Tarım ve Kredi Kooperatif Marketten geldi. O markette et fiyatları ve kıyma fiyatları düştü. İşte güncel fiyatlar ve indirimli fiyatlar...Ankara'da bulunan Tarım Kredi markette en ucuz et ve kıyma satışı başladı. Buna göre kıyma 140 TL fiyattan, kuşbaşı 150 TL fiyattan satışa çıkıyor. İşte Ankara'da ucuza alınacak et fiyatları ve o marketler...Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Ankara'da bulunan Tarım Kredi Kooperatif Market ile bir anlaşma imzalayarak, marketlere gönderilecek et tonu sayısını 600 tona çıkartmıştı. Hal böyle olunca da vatandaşlara uygun fiyatlara ulaştırılan et fiyatları söz konusu oldu. Buna göre düşen et fiyatları ve indirim yapan market listesi haberimizde olacak. İşte ayrıntılar...Tüketicilerin yüzlerini güldürmek istenilen anlaşma gereğince et fiyatlarında indirime gidildi. İnsanların artık et alırken zorlanmaması için yapılan bir dizi anlaşma gereğince kuşbaşı etin ve kıyma fiyatı güncellendi. Buna göre kıyma 140 TL'dan, kuşbaşı et fiyatı ise 150 TL'dan satılacak. Tarım Kredi Markette geçerli olacak fiyatları ile birlikte müşterinin memnun edilmesi amaçlanıyor.