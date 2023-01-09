Ankara'da ulaşım maliyetleri yüzde 1000 artı! Fatura toplu taşıma ücretlerine yansıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler için sağlanan 1 metreküp CNG'nin yani sıkıştırılarak kullanılan doğal gazın bedelinin bugün 20,77 TL artmasıyla yeni tarifeleri açıkladı. Maliyetlerin yüzde 1000 olarak artmasından kaynaklı olarak ulaşım ücretleri için alınan yeni ücret tarifesi kararını duyurdu.
TAM BİLET 9,5 TL OLDU
Öğrenci abonelikleri aylık 90 TL'den 140 TL'ye çıktı. Yeni bir UKOME konferansı kararına göre, Ankara'da toplu taşıma 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.