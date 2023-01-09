Ankara'da ulaşım maliyetleri yüzde 1000 artı! Fatura toplu taşıma ücretlerine yansıdı







TAM BİLET 9,5 TL OLDU











Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler için sağlanan 1 metreküp CNG'nin yani sıkıştırılarak kullanılan doğal gazın bedelinin bugün 20,77 TL artmasıyla yeni tarifeleri açıkladı. Maliyetlerin yüzde 1000 olarak artmasından kaynaklı olarak ulaşım ücretleri için alınan yeni ücret tarifesi kararını duyurdu.Belediyeden yapılan açıklama başlığına “Başka çaremiz kalmadı” ifadeleri eklendi ve tam biletlerin 6,5 TL'den 9,5 TL'ye, öğrenci biletlerinin de 3,5 TL'den 4,75 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.Öğrenci abonelikleri aylık 90 TL'den 140 TL'ye çıktı. Yeni bir UKOME konferansı kararına göre, Ankara'da toplu taşıma 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.