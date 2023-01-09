GÜNDEM
09 Ocak 2023 - 20:18

Ankara'da ulaşım maliyetleri yüzde 1000 artı! Fatura toplu taşıma ücretlerine yansıdı

Ankara'da UKOME konferansları yapıldı ve toplantılarda ulaşım ücretlerine zam yapılması yönünde karar alındı. 15 Ocak'tan itibaren Ankara'da tam biletin 9,5 TL ve öğrenci biletlerinin de 4,75 TL olarak kabul edilecek.

GÜNDEM
09 Ocak 2023 - 20:18
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Ankara'da ulaşım maliyetleri yüzde 1000 artı! Fatura toplu taşıma ücretlerine yansıdı


Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler için sağlanan 1 metreküp CNG'nin yani sıkıştırılarak kullanılan doğal gazın bedelinin bugün 20,77 TL artmasıyla yeni tarifeleri açıkladı. Maliyetlerin yüzde 1000 olarak artmasından kaynaklı olarak ulaşım ücretleri için alınan yeni ücret tarifesi kararını duyurdu.

TAM BİLET 9,5 TL OLDU

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Belediyeden yapılan açıklama başlığına “Başka çaremiz kalmadı” ifadeleri eklendi ve tam biletlerin 6,5 TL'den 9,5 TL'ye, öğrenci biletlerinin de 3,5 TL'den 4,75 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.



Öğrenci abonelikleri aylık 90 TL'den 140 TL'ye çıktı. Yeni bir UKOME konferansı kararına göre, Ankara'da toplu taşıma 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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