YAŞAM
22 Mart 2023 - 12:30

Ankara'da yaşayan 65 yaş üstünün dikkatine! Artık bu saatler arasında ücretsiz olacak: Toplu taşıma kullananlara duyuruldu

65 yaş kartı; toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak yararlanma hizmetidir. Ankara 65 yaş hangi saatlerde geçerli? Hızlı tren'de 65 yaş kartı geçerli mi? 65 yaş kartını kişinin dışında başka biri kullanırsa hangi cezayı alır? İşte detaylar.

YAŞAM
22 Mart 2023 - 12:30
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Ankara'da yaşayan 65 yaş üstünün dikkatine! Artık bu saatler arasında ücretsiz olacak: Toplu taşıma kullananlara duyuruldu
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Belediyeler, ve ilgili kurumlar tarafından verilen 65 yaş kartında yaşlılar; metro, tramvay, belediye otobüsleri, bazı özel halk otobüslerine ücretsiz ya da indirimli olarak kullanmaktadırlar. Ankara ili için 65 yaş kartı hangi saatler için geçerli olduğu merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

5 yaş kartı



65 yaş ve üzeri vatandaşlar bu kart sayesinde toplu taşıma araçlarına ücretsiz veya indirimli olarak kullanmaktadırlar. Bu kart bilhassa Ankara'da Ankarakart olarak bilinmektedir.

65 yaş kartı verilmesinin nedenleri şöyledir;

-Sosyal adaleti sağlamak

-Yaşlı nüfusa toplu taşıma hizmetlerinde kolaylık sağlanması

-Fırsat eşitliğini sağlamak

-Yaşlı nüfusun hareketliliğini arttırmak

-Ekonomik destek sağlamak

ANKARA 65 YAŞ KARTI HANGİ SAATLERDE GEÇERLİDİR?

Ankarakart sayesinde 62-65 yaş arası vatandaşlar Büyükşehir Belediye Meclis Kararınca, Ankara'da yaşayan 61 yaşını dolduran vatandaşlara pik saatler dışında (10:00-16:00 ile 19:00-24:00) saatlerinde EGO otobüslerini ücretsiz kullanmaktadırlar. Bu saatler dışında Ankarakart ile toplu taşımadan yararlanamazlar.

65 yaş

ANKARA 65 YAŞ KARTI NERELERDE GEÇERLİDİR?

EGO otobüslerinde, metro, Ankaray'da, belediyelere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs, şirketlere ait şehiriçi toplu taşımalara, demiryolları, denizyollarının şehiriçi hatlarında ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

65 YAŞ KARTI HIZLI TRENDE GEÇERLİ Mİ?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) geçerli olmayabilir. 65 yaş kartında indirimler de mevcuttur. TCDD tarafından işletilen YHT ve Anahat trenlerinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için %50 indirim vardır.

YHT için 65 yaş kartı bulunanlar ücretsiz binemezler. %50 indirim hakkını kazanırlar. 60-64 yaş arası vatandaşlar için de biletlerde %15 indirim mevcuttur. İndirimler, tren bileti satışında uygulanmaktadır ve yaşlı yolculardan yaşlarını belgeleyeceklerine dair bilgiler istemektedirler.

65 YAŞ KARTINI BAŞKA BİRİ KULLANIRSA NE OLUR?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklamada; toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde, öğrenci, abonman, engelli, 65 yaş ve üzeri serbest, indirimli, Ankarakart'ların usulsüz olarak sahibi dışında kullanıldığı tespit edilmektedir.

Bu kartlar kişiye özel olup sadece kişinin kendisi kullanabilir. Başkası tarafından kullanıldığını tespit edilen kişilere hem kart sahibine hem kartı kullananlara 200 tam bilet tutarında cezai işlem uygulanmaktadır.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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