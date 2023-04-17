Ankara'da yaşayan ailelere müjde! Başkan Yavaş çocuklara bayram harçlığı dağıtacak! Başvuru detayları... Ankara Büyükşehir Belediyesinden müjdeli haber. Çocuklara bayram harçlığı verilecek. Ramazan bayramına sayılı günler kala sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tek Yürek ismiyle yürüttüğü çalışma ve proje kapsamında toplanılan bağış ve yardımlar ile birlikte dar gelirli, ihtiyaç sahibi, muhtaç ailelere ve çocuklara yardımda bulunulması amaçlanıyor. Bu program kapsamında çocuklara bayram harçlığı verilecek. İşte detaylar...
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BAYRAM HARÇLIĞI MÜJDESİAnkara Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi müjdeyi duyurdu. Tek Yürek projesi kapsamında çocuklara bayram harçlığı verilecek. Bu program içeriğinde ihtiyaç sahibi, maddi durumu yetersiz kişilerin çocukları için harçlık verilecek. Bağışlar, yardımlar için Tek Yürek kampanyası duyurulmuştu. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, belediyenin web sitesi adresi üzerinden gerekli bilgileri görebilecekler. Başvuru işlemleri bittikten sonra, başvurular değerlendirilecek. Sonrasın ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram harçlığı adı altında paralar verilecek. İşte sürece ilişkin diğer ayrıntılar...
Başvurulara ilişkin ve süresi ile zamanı ile ilgili bilgileri resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Pek çok çocuğun yüzünü güldürecek bu kampanya ile birlikte çocuklar bu bayram gerçekten bayram edecek. Ankaralıları oldukça mutlu eden bu proje nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük bir alkış topladı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı, dar gelirli ve yardıma muhtacı olan aileler için bayram yardım ödemeleri etkinliğini sürdürmektedir. Bu yardım ödemelerinden yararlanmak için, belediye resmi web sitesinde yer alan bilgilerden başvurular gerçekleştirilecek. Tüm istenilen evrak ve bilgiler site içeriğinde mevcut durumdadır.