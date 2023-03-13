Ankara'da yaşayan ailelere müjde! Başvuru şartlarını taşıyana süt yardımı yapılacak!







ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SÜT DESTEĞİ







BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

Olumsuz ekonomik koşullar nedeni ile yardım almak zorunda olan vatandaşlara belediye desteği devam ediyor. Birçok desteğin yanı sıra 0-10 yaş için süt yardımının da yapılacağı duyuruldu. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar bu yardımdan yararlanabilecek. Süt yardımı için başvuru nasıl yapılacak? Cevaplar ve ayrıntılar yazının devamında.Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım kampanyalarına ve desteklere devam ediyor. İhtiyacı olan kişilere gerek barınma gerek gıda destekleri sağlanırken, çocuklu aileler için ayrıca bir desteğin sağlanması gerektiği konusunda çalışmalar başlatıldı. İhtiyaç sahibi olan ailelere her ay 6 litre süt verilmesi kararı alındı. Başvuruların da kolay bir şekilde olacağı açıklandı. Yardım almak isteyen vatandaşlar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımlaşma başvuru noktalarına başvuru yapabilir. Başvuruların kolaylıkla internet üzerinden yapılabileceği belirtildi. Başvurular, https://baskent153.ankara.bel.tr/Basvuru/1 adresinden yapılacak. Başvuru sonrasında belediye tarafından geri dönüşün en geç 30 gün içerisinde sağlanacağı duyuruldu. İhtiyaç sahibi olmadığı kararına varılan vatandaşlara geri dönüş yapılmayacağı açıklandı. Fakat geri dönüş yapılmayan kişiler dilerse ALO 153 hattından sorgulama yapabilecek. Dilerse kişiler belediye binasına da giderek durumlarını sorgulatabilecek.-Başvuru yapacak kişilerin Ankara'da ikamet ediyor olması, -Başvuran ailenin 0-10 yaş aralığında çocuğunun olması, -Maddi açıdan ise, ailelerin gelirinin yoksulluk sınırının altında olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar belediyenin resmi internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra başvuruları gerçekleşir.