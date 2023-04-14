YAŞAM
14 Nisan 2023 - 17:15

Ankara'da yaşayan çocuklu aileler dikkat! Büyükşehir Belediyesi duyuru yaptı: 19 Nisan'dan itibaren başlayacak

O ilde yaşayan çocuk sahibi ailelere duyuruldu. Hangi ilde çocuk sahibi aileler için duyuruda bulunuldu? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
14 Nisan 2023 - 17:15
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Ankara'da yaşayan çocuklu aileler dikkat! Büyükşehir Belediyesi duyuru yaptı: 19 Nisan'dan itibaren başlayacak
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Çocuk sahibi aileler için o tarih itibari ile başlamaktadır. Ön başvuru tarihleri de açıklandı. Başvurular nereden yapılmaktadır? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

O İLDE YAŞAYAN AİLELERE DUYURULDU!

Ankara ilinde çocuk sahibi olan vatandaşlar için duyuruda bulunuldu. Duyuruda ön başvuru tarihleri de açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başvuruların 19 Nisan 2023 tarihinden 5 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edeceğini belirtti.Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlik Merkezleri duyurusunda bulunuldu. Başvurular https://cocuketkinlikmerkezleri.ankara.bel.tr/ internet adresinden yapılmaktadır.



Erken çocukluk dönemin ilk yıllarından başlayarak ilkokula kadar hassas bir şekilde ilerlemektedir. Çocukların bu dönemde gelişimleri doğru ve iyi yönlendirme ile sağlanmalıdır. Doğru eğitim ile ince motor becerileri ve kaba motor becerileri, duygusal, bilişsel, sosyal alanda gelişmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan Çocuk Etkinlik Merkezleri 36-66 ay arasında çocuklar için hizmet vermektedir.

Merkezler 07:30-18:00 saat aralığında hizmet vermektedir. Çocukların gelişimlerini desteklemek fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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