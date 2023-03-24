Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklama geldi. İhtiyaç sahibi aile ve o ailelerin çocukları için birbirinden farklı kategoriler altında nakit destek verilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayı boyunca yararlanabilecek destek için tüm detaylar haberimizde.
Finans
24 Mart 2023 - 15:45
Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahipleri dikkat! Belediye 500 TL'lik yardım yapacak: Başvuru ekranı açıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemelerini arttırmaya devam ederken milyonlarca ihtiyaç sahibine sevindirici haber geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım hizmeti alan vatandaşlara bir desteğin daha verileceğini açıkladı.
Finans
24 Mart 2023 - 15:45