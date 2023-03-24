Finans
24 Mart 2023 - 15:45

Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahipleri dikkat! Belediye 500 TL'lik yardım yapacak: Başvuru ekranı açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemelerini arttırmaya devam ederken milyonlarca ihtiyaç sahibine sevindirici haber geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım hizmeti alan vatandaşlara bir desteğin daha verileceğini açıkladı.

Finans
24 Mart 2023 - 15:45
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Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahipleri dikkat! Belediye 500 TL'lik yardım yapacak: Başvuru ekranı açıldı
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Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklama geldi. İhtiyaç sahibi aile ve o ailelerin çocukları için birbirinden farklı kategoriler altında nakit destek verilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayı boyunca yararlanabilecek destek için tüm detaylar haberimizde.

RAMAZAN AYI DESTEĞİ

Sosyal belediyecilik anlayışı ile yoluna devam eden ABB, doğal gaz fatura, öğrenci kantin yardımı başta olmak üzere birçok projede yer alıyor. Ankaralı ihtiyaç sahipleri tarafından yakından takip edilen ve diğer yerel yönetimlere örnek olarak ramazan desteği duyurusu yapıldı. ABB, resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya bakarak tüm ihtiyaç sahiplerine 500 TL'lik ramazan desteği vereceğini duyurdu.



ABB ramazan desteği

199 BİN AİLEYE DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlar üzerinden veriler kontrol edilirken resmi bilgilere bakıldığında 500 TL'lik ramazan ayı desteği 199 bin 175 aileye verileceği bilgisi paylaşıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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