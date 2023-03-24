Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahipleri dikkat! Belediye 500 TL'lik yardım yapacak: Başvuru ekranı açıldı







RAMAZAN AYI DESTEĞİ







199 BİN AİLEYE DESTEK

Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklama geldi. İhtiyaç sahibi aile ve o ailelerin çocukları için birbirinden farklı kategoriler altında nakit destek verilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayı boyunca yararlanabilecek destek için tüm detaylar haberimizde.Sosyal belediyecilik anlayışı ile yoluna devam eden ABB, doğal gaz fatura, öğrenci kantin yardımı başta olmak üzere birçok projede yer alıyor. Ankaralı ihtiyaç sahipleri tarafından yakından takip edilen ve diğer yerel yönetimlere örnek olarak ramazan desteği duyurusu yapıldı. ABB, resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya bakarak tüm ihtiyaç sahiplerine 500 TL'lik ramazan desteği vereceğini duyurdu.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlar üzerinden veriler kontrol edilirken resmi bilgilere bakıldığında 500 TL'lik ramazan ayı desteği 199 bin 175 aileye verileceği bilgisi paylaşıldı.