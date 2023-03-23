Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahipleri dikkat! formu hemen dolduranlar ayda 500 TL nakit alacak: Belediye yardım musluğunu açtı







MART AYI DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK?







Doğalgaz yardımı Ankara büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Sonuç olarak, yoksul insanların yardım kartlarına para yükleniyor. Bu kapsamda aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplam 2150 Türk Lirası doğal gaz desteği verilmektedir.Kış aylarında ödenmesi planlanan doğalgaz teşvik ödemeleri 16 Kasım'da başladı. Hayat kartına yapılan aylık ödemelerin mart ayında nakit olarak ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında başvurusu onaylananların kartlarına doğal gaz ödemeleri yatıyor.