YAŞAM
23 Mart 2023 - 14:45

Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahipleri dikkat! formu hemen dolduranlar ayda 500 TL nakit alacak: Belediye yardım musluğunu açtı

Ankara'da yaşayan vatandaşlara doğalgaz yardımlarının yapılacağı açıklandı. Doğal gaz yardımında bulunan belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerine ayda 500 Türk Lirası doğalgaz desteği veriliyor. Doğal gaz teşviki alanlar, ödemelerin ne zaman yapılacağı ile ilgileniyor. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
23 Mart 2023 - 14:45
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Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahipleri dikkat! formu hemen dolduranlar ayda 500 TL nakit alacak: Belediye yardım musluğunu açtı
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Doğalgaz yardımı Ankara büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Sonuç olarak, yoksul insanların yardım kartlarına para yükleniyor. Bu kapsamda aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplam 2150 Türk Lirası doğal gaz desteği verilmektedir.

doğalgaz desteği

MART AYI DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



Kış aylarında ödenmesi planlanan doğalgaz teşvik ödemeleri 16 Kasım'da başladı. Hayat kartına yapılan aylık ödemelerin mart ayında nakit olarak ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu.

Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında başvurusu onaylananların kartlarına doğal gaz ödemeleri yatıyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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