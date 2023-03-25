Finans
25 Mart 2023 - 20:45

Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine duyuruldu! Belediye ücretsiz alışveriş fırsatı başlattı: Kişi başı bu miktar verilecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan habere göre Ramazan Ayı boyunca vatandaşların yüzü gülecek! Peki kimler ücretsiz alışveriş yapabilecek? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
25 Mart 2023 - 20:45
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Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine duyuruldu! Belediye ücretsiz alışveriş fırsatı başlattı: Kişi başı bu miktar verilecek!
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Vatandaşların Ramazan Ayı süresince mağdur olmaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük bir kampanyaya imza attı. Peki kimler ücretsiz alışveirş yapabilecek? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜCRETSİZ ALIŞVERİŞ KAMPANYASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan yeni kampanya kapsamında son dönemlerde market fiyatlarına fahiş şekilde zam gelmesi ve Ramazan Ayı'nın da gelmesiyle birlikte dar gelirli vatandaşların bu durumdan çok etkilenmemesi için 



Mansur Yavaş Ramazan Ayı Kampanyası

Başkent Kart kullanan vatandaşların kartlarına ek olarak Ramazan Ayı için 500 TL ödeme yapıldı. Ramazan Ayı ile birlikte yapılan ek ödemelerle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 99 milyon 587 bin 500 TL ödeme yapılmış oldu. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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