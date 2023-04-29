Ankara'da yaşayan öğrencilere müjde! Ücretsiz akıllı telefon, tablet ve bilgisayar dağıtılacak!







DEPREMZEDELERE DESTEK







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremzedeler için çalışmaların devam ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda, belediyenin depremzedelere yardım etmek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtildi. Bu çerçevede, Ankara'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba gösterildiği ve desteklerin devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelerin yanında olmaya devam edeceği mesajı da verildi.Duyuruda belirtildiği üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi depremzede öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için akıllı telefon, tablet ve bilgisayar desteği sağlayacak. Ankara'ya gelen depremzedelerin eğitim haklarından mahrum kalmamaları adına, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak olan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları depremzedelere teslim etmek isteyen vatandaşların saat sabah 9 ile öğleden sonra 5 saatleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası A Blok giriş katında yer alan Başkent Kart Bankosuna teslim edebilecekleri duyurusu yapıldı.