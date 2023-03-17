Ankara'da yaşayan vatandaşlar bayram edecek! Başvuru yapanlara geri ödemesiz 2.150 TL yardım yapılacak! Ankara Büyükşehir Belediyesinden duyuru geldi. Dar gelirli, faturalarını ödemekte güçlük çeken ailelere doğalgaz yardımı yapılacak. Ankara ilinde yaşayanları bu haber ilgilendiriyor. Belediye ilde yardım yapılacağını duyurdu. Soğuk ayların üzerinden şişkin faturalar nedeniyle zor günler geçiren ev halkına yardım etmeyi amaçlayan belediyeden ödeme duyurusu geldi. Faturalar artık can yakmayacak. Tabi Ankaralılar için. İşte detaylar...
ANKARA BELEDİYESİNDEN FATURA DESTEK ÖDEMESİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi faturasını ödemekte güçlük çeken, geçim sıkıntısı çeken kişilere ödeme yapacak. Fatura desteği kapsamında verilecek bu ödemeler pek çok kişinin ilgisinde bulunuyor. Kış aylarının sert geçmesi ve geride bıraktığımız ocak - şubat ayları neticesinde faturaların kabarık gelmesi halinde yardımda bulunacağı açıklandı. Faturalarını ödeyemeyen aileler iççin 2 bin 150 TL destek parası ödenecek. İşte diğer ayrıntılar...
Doğalgaz faturalarının çok kabarık gelmesine Ankara Belediyesi el attı. Ankara Belediyesinin kasım ayından beridir vermeye başladığı doğalgaz fatura destek ödemelerinde mart ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bu yardım ödemeleri Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarından tüm başvurusu onaylanan kişilerin kartlarına yatırılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 900 TL ve 2 bin 500 TL arasında doğalgaz tüketim desteği verilecek. Eylül ayında başlayan doğalgaz tüketim desteği sene de 2 defa verilecektir.
Altı aylık kış dönemi için planlanan doğalgaz tüketim destek ödemeleri Mart ve Ekim ayı içinde ödemelerinin yapılması planlanmaktadır.