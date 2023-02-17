Ankara'da yaşayan vatandaşlara duyuruldu! Toplu taşıma için yeni karar çıktı: EGO için değiştirildi!







EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU







KYK YURDUNDAN KAYMAKAMLIKTAN

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir açıklama geldi. Yetkililerin açıklamalarına göre, depremzedeler için otobüslerin hareket saatleri ile alakalı düzenleme yapıldığı açıklandı. Konunun ayrıntıları yazımızda.Yaşanan deprem felaketi sonrası alınan bir kararla bölgedeki tüm depremzede vatandaşlar KYK öğrenci yurtlarına yerleştirilecek. Bunun üzerine depremzede vatandaşların ulaşımda zorluk çekmesini önlemek amacıyla EGO Genel Müdürlüğü yeni bir karar alarak otobüs saatlerinde düzenleme gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, AYBÜ KYK Öğrenci Yurtlarında kalacak olan vatandaşların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için bu düzenlemenin yapıldığı belirtildi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan AYBÜ KYK Öğrenci Yurtları'nda kalacak vatandaşlar Çubuk Kaymakamlığına kolaylıkla gidebilsin diye otobüs hareket saatleri güncellendi. AYBÜ KYK Öğrenci Yurtları - Çubuk Kaymakamlığı güzergahı otobüs hareket saatleri şu şekilde açıklandı.09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra diğer Büyükşehir Belediyeleri de yarımlarını ve desteklerini gerçekleştirdi. Örnek davranışlardan biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geldi. Belediyenin ESHOT otobüslerinden bazıları düzenlenerek barınma aracına dönüştürüldü. 100 yataklı şekilde 10 körüklü otobüs gezici barınma aracı haline getirildi. Açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 körüklü otobüsün hem içinde yatak olmasıyla yatakhane şeklinde kullanılabileceğini hem de mobil olarak sağlık hizmetleri verileceğini belirtti. Hazırlanan araçların 4 tanesinin gemi ile yola çıktığını diğerlerinin de hazırlandığını açıkladı.