Ankara'da yaşayan vatandaşlara müjde! Artık ücretsiz olacak: Başkan Mansur Yavaş duyurdu!













YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

BİRÇOK NOKTADAN ERİŞİM

Ankara'da ücretsiz internetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Wi-Fi kablosuz ağına giriş yapabilmek için cihazlarının Wi-Fi özelliğini kullanmaları ve sisteme ilk kez cep telefonu numaralarını girerek üye olmaları gerekiyor.Vatandaşlar, bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra cep telefonuna gönderilen bağlantı şifresi ile uygulamanın geçerli olduğu herhangi bir şehirde internete bağlanabiliyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, 73 noktada sunulan ücretsiz internet hizmetinden 662 bin 736 vatandaşın yararlandığını bildirdi.Akıllı kent uygulamaları kapsamında vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve maddi destek sağlamayı hedefleyen ABB'nin şehir genelinde 73 noktada ücretsiz internet hizmeti sunuluyor. 73 noktada vatandaşların başkentte ücretsiz Wi-Fi ağına erişmesini sağlayan uyarı levhaları bulunuyor. Ayrıca haritada "wifi.ankara.bel.tr" adresi ile Wi-Fi bağlantısının aktif olduğu noktalar gösteriliyor, böylece yerli ve yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm başkent sakinleri bu hizmetten faydalanabiliyor.