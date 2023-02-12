Ankara Büyükşehir Belediyesi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasıyla sayaç okuma işleminin zorunlu olarak durdurulduğunu ifade etmiştir. ASKİ personellerinin deprem bölgesine yardım için gönüllü olarak gittiği ve faturalandırma işlemi hakkında da bilgi verilen açıklamayı ABB yapmıştır.
YAŞAM
12 Şubat 2023 - 15:15
Ankara'da yaşayanlar dikkat! Su faturaları için flaş karar çıktı: Deprem nedeniyle...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasıyla sayaç okuma işleminin zorunlu olarak durdurulduğunu ifade etmiştir. ASKİ personellerinin deprem bölgesine yardım için gönüllü olarak gittiği ve faturalandırma işlemi hakkında da bilgi verilen açıklamayı ABB yapmıştır.
YAŞAM
12 Şubat 2023 - 15:15