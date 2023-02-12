YAŞAM
12 Şubat 2023 - 15:15

Ankara'da yaşayanlar dikkat! Su faturaları için flaş karar çıktı: Deprem nedeniyle...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasıyla sayaç okuma işleminin zorunlu olarak durdurulduğunu ifade etmiştir. ASKİ personellerinin deprem bölgesine yardım için gönüllü olarak gittiği ve faturalandırma işlemi hakkında da bilgi verilen açıklamayı ABB yapmıştır.

YAŞAM
12 Şubat 2023 - 15:15
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Ankara'da yaşayanlar dikkat! Su faturaları için flaş karar çıktı: Deprem nedeniyle...


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasıyla sayaç okuma işleminin zorunlu olarak durdurulduğunu ifade etmiştir. ASKİ personellerinin deprem bölgesine yardım için gönüllü olarak gittiği ve faturalandırma işlemi hakkında da bilgi verilen açıklamayı ABB yapmıştır.

ANKARALILAR DİKKAT: MANSUR YAVAŞ SON DAKİKA AÇIKLADI! TÜM ANKARA’DA SU FATURALARI..

Şubat ayı su fatura ücretleri, ocak ayı tüketimine göre ödenecek. Normal hayata dönüş sürecinde, eksik alınan ücretler talep edilecek ve fazla alınan ücretler ise faturalardan düşülecektir.



konut

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“ASKİ sayaç okuma personelimiz gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Bu nedenle sayaç okuma işlemi zorunlu olarak durdurulmuştur. Şubat ayı su faturaları Ocak ayı tüketimlerine göre alınacaktır. Sürecin normale dönmesi ile birlikte ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, extra alınan ücretler ise faturadan düşülecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur”

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