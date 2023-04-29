Ankara'da yaşayanlara duyuruldu! 18-35 yaş arası için başvurular açıldı: 30 Nisan son!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin istihdamına yönelik yeni bir adım attı. Eczacı destek personeli eğitimi başlıyor ve bu eğitim için 18-35 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecekler. En az lise mezunu olan gençlerin başvuru yapabileceği eğitim programı, 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. Eğitim programı, eczacıların yanında görev yapacak olan destek personelinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğitim sonunda başarılı olan gençler, eczacılık mesleğine yönelik temel bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklar. Bu sayede, eczacıların mesleki çalışmalarında daha etkin bir şekilde görev alarak, hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaklar.
Başvuru yapmak isteyen gençler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, eğitim programına katılmak için başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrasında yapılacak olan seçme süreci sonunda başarılı olan gençler, eğitim programına katılmaya hak kazanacaklar.
GENÇLERE İSTİHDAM SAĞLANACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdam desteği vermek amacıyla eczacı destek personeli eğitimi düzenliyor. Eğitime başvurular, 18-35 yaş aralığında ve en az lise mezunu olan adaylar arasından yapılacak. Eğitim programı 8 haftalık teorik eğitimi, yeterlilik sınavını, belgelendirme işlemlerini ve istihdam desteğini kapsıyor. Başvurular 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılabilir. Başvuru işlemleri için 0 (312) 507 42 44 numaralı telefon aranabilir veya resmi internet adresi adresini ziyaret edilebilir. Başvuru süreci ücretsizdir.