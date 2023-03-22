Ankara'da yaşayanlara duyuruldu! 23.59'a kadar kesinti yapılacak: Listede mahalleniz var mı hemen öğrenin!

Çoğu kişi devam eden bir su kesintisi hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Ankara'nın Kalecik ve Beypazarı ilçelerinde bugün su kesintileri bildirildi.
GÜNCEL SU KESİNTİ LİSTESİ
KALECİKArıza Tarihi: 22.03.2023 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.03.2023 14:00:00 Detay: SU KESİNTİSİ Halit Cevri Aslangil Mahallesi 41.sokakta Kanal ve yağmur suyu imalatı sırasında oluşan arıza nedeniyle tahmini saat 14:00 a kadar su kesintisi yaşanacaktır. SU KESINTI TARİHİ VE SAATI: 22.03.2023 10 .00 SU VERILME TARİHI VE SAATİ 22.03 2023 14.00 Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil mahallesi Çağlar caddesi,31.-32-34 sokak ve 41-43. Sokak