Ankara'da yaşayanlara duyuruldu! 23.59'a kadar kesinti yapılacak: Listede mahalleniz var mı hemen öğrenin!







GÜNCEL SU KESİNTİ LİSTESİ

KALECİK







BEYPAZARI

BEYPAZARI

Çoğu kişi devam eden bir su kesintisi hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Ankara'nın Kalecik ve Beypazarı ilçelerinde bugün su kesintileri bildirildi.Arıza Tarihi: 22.03.2023 10:00:00Tamir Tarihi: 22.03.2023 14:00:00 Detay: SU KESİNTİSİ Halit Cevri Aslangil Mahallesi 41.sokakta Kanal ve yağmur suyu imalatı sırasında oluşan arıza nedeniyle tahmini saat 14:00 a kadar su kesintisi yaşanacaktır. SU KESINTI TARİHİ VE SAATI: 22.03.2023 10 .00 SU VERILME TARİHI VE SAATİ 22.03 2023 14.00 Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil mahallesi Çağlar caddesi,31.-32-34 sokak ve 41-43. SokakArıza Tarihi: 22.03.2023 10:00:00 Tamir Tarihi: 22.03.2023 17:00:00 Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ 1 SOKAK ÜZERİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLELESİNİN BİR KISMIArıza Tarihi: 22.03.2023 10:00:00 Tamir Tarihi: 23.03.2023 23:55:00 Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ SULUHAN SOKAK ÜZERİNDE ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER CUMHURİYET İSTİKLAL VE RÜSTEMPAŞA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ VARDIR