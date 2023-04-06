Ankara'da yaşayanlara duyuruldu! Bunu yapanların su faturasına yüzde 90 indirim yapılacak!







ASKİ'DEN BÜYÜK FIRSAT







Ankara'da yaşayan vatandaşlar için ASKİ faturalarda indirim uygulayacağını duyurdu. Faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar için fırsat sunan ASKİ, konunun ayrıntılarını da açıkladı.Başvuru yapan vatandaşlara Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacağı duyuruldu. Açıklama kapsamında ödenmemiş borçların yanında faiz ve gecikme faizleri de yapılandırılabilecek. Yetkililer taksitli ödeme seçeneğinin sunulacağını duyurdu. 12-18-24-36-48 taksitlerle aylık olarak ödenebilecek. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, www.aski.gov.tr adresine girerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise telefon ile iletişim kurabilecekler. Bilgi almak isteyenler 0312 616 23 91 ve 616 24 36 numaralarından ulaşabilecekler.