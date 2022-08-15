Ankara'daki şiddetli yağış 1 can aldı!

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok ilde etkisini gösteren sağanak yağışlar, Ankara'da bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağanak yağmur ile birlikte etkili olan rüzgar görüş mesafesini büyük oranda düşürürken araç sürücüleri zor anlar yaşadılar.
Başta Çankaya ilçesi olmak üzere kent merkezinin pek çok yerinde su baskınları yaşanırken, şiddetini giderek artıran rüzgar çatılar uçurdu ve ağaçlar devirdi. Resmen göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araç sürücüleri güçlükle ilerlerken Bahçelievler Mahallesi'nde kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden söküldü ve yola doğru devrildi.
Kolonun altında kalan işçi hayatını kaybettiAnkara Valisi Vasip Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, fırtınadan dolayı Yenimahalle ilçesinde Faaliyetini sürdüren bir inşaatın kolonunun devrilmesi sonucunda 3 işçinin kolonun altında kaldığını söyledi. Vali Vasip Şahin, açıklamasının devamında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçinin hayatını kaybettiğini bildirirken diğer yaralı işçilerin tedavilerinin devam ettiğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, kent genelinde etkili olan sağanak yağışlarla ilgili yaptığı açıklamasında kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerin görevlerinin başında olduğunu ve vatandaşların da muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.