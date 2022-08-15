GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 19:37

Ankara'daki şiddetli yağış 1 can aldı!

Ankara'da akşam saatleri itibariyle başlayan fırtına, hemen arkasından sağanak yağışı getirdi. Sağanak yağmur tüm kenti etkisi altına alırken yağışlar Başkent'in birçok ilçesinde etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte gelen şiddetli rüzgar nedeniyle ise Yenimahalle ilçesinde bir inşaatın kolonunun devrilmesi sonucunda kolonun altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 19:37
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Ankara'daki şiddetli yağış 1 can aldı!


Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok ilde etkisini gösteren sağanak yağışlar, Ankara'da bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağanak yağmur ile birlikte etkili olan rüzgar görüş mesafesini büyük oranda düşürürken araç sürücüleri zor anlar yaşadılar.

Ankara'daki şiddetli yağış



Başta Çankaya ilçesi olmak üzere kent merkezinin pek çok yerinde su baskınları yaşanırken, şiddetini giderek artıran rüzgar çatılar uçurdu ve ağaçlar devirdi. Resmen göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araç sürücüleri güçlükle ilerlerken Bahçelievler Mahallesi'nde kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden söküldü ve yola doğru devrildi.

Ankara'daki şiddetli yağış

Kolonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, fırtınadan dolayı Yenimahalle ilçesinde Faaliyetini sürdüren bir inşaatın kolonunun devrilmesi sonucunda 3 işçinin kolonun altında kaldığını söyledi. Vali Vasip Şahin, açıklamasının devamında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçinin hayatını kaybettiğini bildirirken diğer yaralı işçilerin tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Ankara'daki şiddetli yağış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, kent genelinde etkili olan sağanak yağışlarla ilgili yaptığı açıklamasında kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerin görevlerinin başında olduğunu ve vatandaşların da muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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